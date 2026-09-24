Temporal con alerta roja: suspenden las clases en Chos Malal y piden cuidar el agua en el Alto Neuquén

La alerta roja por lluvia y viento obligó a reforzar las medidas preventivas en distintas localidades. EPAS advirtió por posibles inconvenientes en el suministro.

Temporal en Neuquén: suspenden las clases en Chos Malal y piden cuidar el agua en el Alto Neuquén.

Temporal en Neuquén: suspenden las clases en Chos Malal y piden cuidar el agua en el Alto Neuquén.

El temporal que afecta a la provincia de Neuquén continúa generando medidas preventivas en distintas localidades. La combinación de lluvias intensas, fuertes vientos y alerta roja llevó a suspender actividades escolares en el norte neuquino, mientras que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que la tormenta también provocó cambios en la calidad del agua del río Neuquén.

En Chos Malal , el Distrito Regional V resolvió suspender las actividades escolares durante lo que resta de este jueves. La medida alcanza a todos los niveles y todos los establecimientos educativos de la zona.

La decisión fue adoptada luego de una reunión con Defensa Civil y en función de las recomendaciones del Comité de Emergencia que preside la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

Desde el Distrito Regional V explicaron que la suspensión responde a la alerta roja por lluvia y viento emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tiene como objetivo preservar la seguridad de estudiantes, trabajadores y familias.

Alerta roja y monitoreo en el norte

El temporal se desplazó desde la zona sur hacia el centro y norte de la provincia. Este jueves, los equipos de emergencia mantienen un monitoreo especial sobre el Alto Neuquén y localidades como Chos Malal y sus alrededores.

La Provincia informó que el frente meteorológico continúa generando condiciones adversas, principalmente por los fuertes vientos y las precipitaciones. En las últimas horas, sectores del norte registraron ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.

Las autoridades también siguen de cerca el estado de los caminos y rutas, por posibles consecuencias de las lluvias sobre el terreno, debido al riesgo de desmoronamientos, caída de árboles y otros inconvenientes.

Según informó este jueves el Gobierno provincial, el monitoreo se concentra especialmente en el centro y norte neuquino, donde se espera que avance el sistema que durante las últimas horas afectó con mayor intensidad a la zona cordillerana sur.

EPAS advierte por la situación del agua

El temporal también generó consecuencias sobre el servicio de agua potable en el Alto Neuquén. A través de un comunicado, el EPAS informó que las precipitaciones provocaron elevados niveles de turbiedad en el río Neuquén, por lo que el organismo debe realizar maniobras operativas para sostener el servicio.

Estas tareas podrían generar inconvenientes o interrupciones esporádicas en el suministro de agua potable. Ante esta situación, el organismo pidió a los usuarios realizar un uso responsable del recurso mientras se mantenga la alerta meteorológica.

La recomendación es priorizar el agua para consumo e higiene personal y evitar usos que puedan postergarse hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Personal trabaja para sostener el servicio

Desde EPAS señalaron que los equipos técnicos se encuentran trabajando de manera permanente para monitorear la evolución de la turbiedad y adoptar las medidas necesarias para sostener el suministro. La situación está vinculada directamente con las condiciones meteorológicas que atraviesa la región y con el impacto de las lluvias sobre el río Neuquén.

El organismo solicitó además a los vecinos mantenerse atentos a los canales oficiales ante cualquier modificación en el servicio. Para realizar consultas, EPAS habilitó su Call Center 0800-222-4827 y el bot de atención 299 452-3084.

La Provincia señaló que el objetivo es mantener el monitoreo hasta que cese la alerta rojo y las condiciones permitan retomar las actividades con normalidad.