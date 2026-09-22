Astrónomos recibieron señales de radio de un exoplaneta a 63 años luz de la Tierra

El hallazgo fue detectado por un radiotelescopio, que observa el sistema Beta Pictoris. Qué significan.

Un equipo de astrónomos del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian y la Universidad de Oregón ha identificado señales de radio asociadas directamente a un planeta situado fuera del sistema solar , un resultado descrito en un artículo científico disponible en arXiv.

Las observaciones apuntan a Beta Pictoris b, un enorme exoplaneta que orbita una estrella situada a unos 63,4 años luz de la Tierra . La detección abre una nueva vía para estudiar mundos lejanos sin depender únicamente de la luz visible o infrarroja que emiten o reflejan.

Los investigadores utilizaron el radiotelescopio MeerKAT, instalado en Sudáfrica, para observar el sistema de Beta Pictoris durante cuatro sesiones realizadas entre 2025 y 2026. Los instrumentos captaron ráfagas breves y recurrentes, junto con una emisión más persistente, dentro de un intervalo de frecuencias comprendido entre 0,85 y 3,5 GHz .

Las ondas mostraban además una intensa polarización circular, una propiedad que permitió a los científicos estudiar con mayor detalle su posible origen.

Hasta ahora se habían registrado emisiones de radio en sistemas que contienen exoplanetas, pero resultaba complicado determinar si procedían realmente del planeta o de su estrella anfitriona. El equipo recurrió a núcleos galácticos extremadamente brillantes, conocidos como cuásares, para establecer puntos de referencia muy precisos en el cielo.

Ese procedimiento permitió situar la fuente de las señales junto a Beta Pictoris b y separar su posición de la correspondiente a la estrella central.

Una señal asociada a auroras

Las características de estas emisiones encajan con un fenómeno conocido como inestabilidad máser de ciclotrón electrónico (ECMI, por sus siglas en inglés), un mecanismo relacionado con la interacción de partículas cargadas y campos magnéticos.

Procesos semejantes generan emisiones vinculadas a las auroras de la Tierra y de Júpiter. Los autores señalan en su trabajo: "Aunque las ráfagas de radio aurorales se observan en planetas del sistema solar y en algunas enanas ultrafrías, ninguna detección de radio había sido localizada previamente de forma inequívoca en un planeta extrasolar y no en su estrella anfitriona".

La identificación de esta emisión permite ir más allá de localizar el planeta. El comportamiento de las ondas ofrece información sobre el campo magnético de Beta Pictoris b, una propiedad extremadamente difícil de medir a decenas de años luz de distancia. Según el estudio, los datos representan la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta y resultan compatibles con los modelos teóricos desarrollados para gigantes gaseosos jóvenes y muy masivos.

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Un planeta gigante bajo observación

Beta Pictoris b fue descubierto en 2008 y posee aproximadamente 10 veces la masa de Júpiter. Los cálculos realizados a partir de las señales indican que dispone de un campo magnético extraordinariamente intenso, miles de veces superior al terrestre. Los investigadores plantean que su rápida rotación podría contribuir a alimentar esta actividad auroral: el planeta completa una vuelta sobre sí mismo aproximadamente cada ocho o nueve horas.

El equipo ya señala otros siete exoplanetas gigantes repartidos entre cinco sistemas estelares próximos como posibles objetivos para aplicar la misma técnica. Según sus estimaciones, una mejora de entre cinco y siete veces en la sensibilidad de los futuros radiotelescopios podría situar esos mundos al alcance de observaciones semejantes.