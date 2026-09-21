Apareció la mujer que fue a una fiesta electrónica y no volvió a su casa

Lo confirmó su familia. La joven de Centenario salió durante la madrugada del domingo para asistir al evento.

La mujer de 34 años que era buscada tras asistir a una fiesta, identificada como M.A.M., apareció este lunes en buen estado. Aunque continuaba la búsqueda policial de forma oficial, su familia confirmó que la joven está en su domicilio de Centenario.

Su paradero era desconocido desde la madrugada del domingo. La joven había salido de su casa para asistir a una fiesta de música electrónica y, desde entonces, su familia no había vuelto a tener contacto con ella.

Según denunció su familia, la mujer salió alrededor de las 2 de la madrugada del 20 de septiembre con destino a un evento que se desarrollaba en la zona de Chacra Fest, en Fernández Oro.

De acuerdo con la información brindada, había concurrido junto a un amigo y otro joven al que "conocían poco" y que se sumó al viaje porque también tenía previsto asistir al mismo lugar.

La última vez que tuvieron noticias de ella

Uno de los amigos habría informado que la vio por última vez alrededor de las 8 de la mañana. Después, permaneció durante varias horas descansando en su camioneta, ya que el punto de encuentro establecido era el estacionamiento del lugar.

Más tarde, el joven recibió un mensaje a través de Instagram del conocido que había ido con ellos, quien le dijo que había regresado hacia Neuquén junto a otro grupo de personas y que no sabía dónde estaba Melanie, ya que hacía varias horas que no la veía.

La situación generó preocupación entre sus familiares. Cerca de las 22:30, el amigo se presentó en el domicilio de la familia y entregó el teléfono celular de la mujer. Según explicó, ella había dejado el aparato dentro de su camioneta para evitar perderlo durante la fiesta.

La denuncia fue radicada ante la Policía y tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras que la búsqueda quedó a cargo de la Comisaría 5ª.