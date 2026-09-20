Vuelco fatal en la Ruta 6: la Policía reveló nuevos detalles del accidente y las víctimas

Dos personas murieron y tres resultaron heridas tras el vuelco de una Toyota Hilux. Todos los ocupantes eran vecinos de Rincón de los Sauces.

Vuelco fatal en la Ruta 6: brindó detalles del accidente y las víctimas

Dos mujeres murieron y tres hombres resultaron heridos este domingo luego de que una Toyota Hilux volcara sobre la Ruta 6 , frente al camping de Petroleros Jerárquicos, en Rincón de los Sauces . Con el paso de las horas, la Policía confirmó nuevos detalles sobre las personas que viajaban en la camioneta y sobre las actuaciones que se realizan para determinar cómo ocurrió el accidente.

El comisario Juan Valenzuela informó a LM Neuquén que el siniestro ocurrió alrededor de las 10:20, cuando la camioneta circulaba de oeste a este por la Ruta 6. Por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

En la Toyota Hilux de color negro viajaban cinco jóvenes: tres hombres y dos mujeres. Todos eran vecinos de Rincón de los Sauces . Las dos mujeres que viajaban en la camioneta murieron como consecuencia del violento accidente. Durante el vuelco fueron despedidas del rodado y sufrieron heridas que provocaron sus fallecimientos.

Los tres hombres sobrevivieron, aunque dos de ellos resultaron gravemente heridos. Uno fue trasladado de urgencia a Neuquén capital en estado crítico, debido a la gravedad de las lesiones.

Otro permanece internado en una clínica de Rincón de los Sauces, con estado reservado por múltiples fracturas y golpes.

El conductor, en tanto, quedó internado en el hospital local en observación. Según informó Valenzuela, se encuentra fuera de peligro.

Qué se sabe sobre el cinturón de seguridad

Una de las cuestiones que deberá determinar la investigación es si los ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

El comisario explicó que todavía no existe una confirmación sobre este punto. La principal referencia surgió a partir de la propia dinámica del vuelco y de que las dos mujeres fueron despedidas de la camioneta.

Valenzuela señaló que, en principio, se presume que no llevaban colocado el cinturón, aunque aclaró que esa circunstancia deberá ser confirmada mediante las actuaciones y pericias correspondientes.

Accidentología Vial analiza la escena

Tampoco se estableció a qué velocidad circulaba la camioneta antes del vuelco. El comisario explicó que esa información deberá surgir del trabajo realizado por el personal de Accidentología Vial de la Dirección Tránsito, que intervino en el lugar y realizó las diligencias correspondientes.

Los especialistas serán quienes determinen la dinámica del siniestro a partir de los elementos encontrados en la escena. Por el momento, la Policía no informó que otro vehículo haya participado en el accidente.

Hasta el momento no fueron establecidas las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Esa circunstancia forma parte de la investigación y será analizada junto con la velocidad, la trayectoria y la mecánica del vuelco.

Las víctimas fueron trasladadas a Neuquén

Los cuerpos de las dos mujeres fueron trasladados a la morgue judicial de la ciudad de Neuquén para la realización de las autopsias. Según explicó Valenzuela, una vez cumplidas esas diligencias, se podrá avanzar con la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Mientras tanto, los peritos continúan con las actuaciones destinadas a reconstruir el accidente y establecer las circunstancias en las que la camioneta perdió el control y terminó volcando sobre la Ruta 6.