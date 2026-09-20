El truco de los albañiles: por qué agregar detergente al hormigón facilita las reparaciones caseras (y cuándo nunca hacerlo)

El detergente actúa como tensioactivo y hace la mezcla más cremosa y fácil de extender. Pero reduce la resistencia del hormigón y está completamente prohibido en estructuras que soporten peso.

En el mundo de las reparaciones domésticas circula un truco que pasó de boca en boca entre albañiles y que en los últimos días volvió a viralizarse en redes: agregar unas gotas de detergente común a la mezcla de hormigón para mejorar su textura y facilitar la aplicación. No es una improvisación sin fundamento. El método tiene una explicación física concreta y funciona bien en un contexto muy específico, con una advertencia que los especialistas no dudan en subrayar.

El detergente actúa como un tensioactivo: una sustancia que reduce la tensión superficial del agua. Al incorporarse a la mezcla de cemento, arena y agua, modifica la interacción entre los componentes y genera pequeñas burbujas de aire en el interior de la pasta. El resultado es una mezcla más cremosa, más plástica y más fácil de extender, especialmente útil para quienes no tienen experiencia en albañilería y necesitan aplicar el material en espacios pequeños sin que se desparrame. También resulta ventajoso sobre superficies muy absorbentes, donde el hormigón pierde humedad rápidamente y se vuelve difícil de trabajar.

La dosis que recomiendan quienes aplican este método es precisa: dos cucharadas de jabón líquido por cada 20 litros de agua, incorporadas una vez que el cemento, la arena y el agua ya están mezclados. La clave está en no excederse: agregar demasiado detergente puede alterar las propiedades del hormigón y terminar debilitándolo en lugar de mejorarlo.

Cuándo no usar detergente en el hormigón: el riesgo estructural que nadie puede ignorar

Hasta ahí las ventajas. Pero el límite de este truco es tan importante como el truco en sí. La ingeniería civil documenta que por cada uno por ciento de aire adicional que se incorpora a la mezcla, la resistencia a la compresión del concreto disminuye aproximadamente un cinco por ciento. Esa aireación interna que hace la mezcla más manejable es exactamente lo que la vuelve peligrosa en aplicaciones estructurales.

El detergente no reemplaza a los aditivos diseñados específicamente para hormigón. Su utilización debe limitarse a trabajos menores y no estructurales. Esto excluye de manera absoluta vigas, columnas, losas, cimientos y cualquier elemento que deba soportar cargas. Un muro estructural levantado con esta técnica casera corre el riesgo de sufrir rajaduras o colapsar con el tiempo ante el peso de la propiedad. Además, la porosidad excesiva que generan las burbujas aumenta la permeabilidad del material, facilitando la filtración de humedad hacia el interior del hormigón y acelerando la corrosión de las armaduras de hierro.

El truco funciona para lo que fue pensado: tapar grietas finas, sellar juntas entre ladrillos, reparar pequeñas roturas en revoques o hacer parches superficiales donde la prioridad sea la comodidad de aplicación y no la resistencia estructural. Para todo lo demás, la consulta con un profesional sigue siendo la única recomendación que no tiene excepción.