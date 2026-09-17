Reducir el desorden en tu living es clave para alcanzar la paz mental , y el minimalismo ofrece tres claves para lograrlo.

Tu casa te está estresando: 3 cosas que tenés que tirar hoy mismo de tu living para recuperar la paz mental

Si tu casa ya te está estresando, tenés que saber que hay 3 cosas que tenés tirar hoy mismo de tu living para recobrar la paz mental . ¿Cuáles son?

Un hogar minimalista persigue lograr ambientes tranquilos, ordenados y armoniosos, entre ellos el living , por supuesto. De acuerdo a los principios del minimalismo, el deseo por tener menos empieza a convertirse en un movimiento amplio y universal, que busca consolidar un mundo diferente y sencillo.

Las 3 cosas de las que tenés que deshacerte de tu living para lograr desestresarte de tu casa son:

Adornos que sobran o que son excesivos.

Muebles que ya no usás.

Revistas, papeles o documentación que ya no empleás.

Más allá de que para el diseño del living -o de toda la casa- se opte por el minimalismo, siempre es agradable a la vista destacar algún objeto en especial. El inconveniente surge cuando apelamos a ellos en exceso, lo que visualmente provoca lo que algunos denominan “ruido visual”.

Así, una de las claves para lograr una armonía decorativa en el living es la de conservar sólo aquellos adornos que posean un valor sentimental o bien funcional.

En muchos casos, los muebles que se instalan en un living se quedan en su sitio por mucho tiempo. Y ocupan un espacio significativo.

A la hora de pensar en un enfoque más minimalista de este ambiente, es conveniente efectuar un análisis profundo para determinar cuáles son aquellos muebles que verdaderamente precisamos y son funcionales. Una alternativa es la de recurrir a piezas multifuncionales que permiten ahorrar espacio.

Asimismo, en los muebles que se ubican en el living suelen depositarse innumerable cantidad de revistas, papeles o documentación variada. En este ítem, es aconsejable tomarse el tiempo necesario para determinar lo que verdaderamente merece ser conservado en otro sitio o bien digitalizarse o reciclar el material.

No se debe perder de vista que, por lo general, el living es uno de los ambientes más destacados de la casa -sino el más importante-, una habitación que ocupa el centro del hogar, que nos da la bienvenida y en dónde solemos hacer las reuniones más íntimas con familiares o con amigos hasta las más formales. Además, por ejemplo, el living se transforma en el centro de gravedad en una casa cuando se disfruta de una serie o una película o bien cuando se palpita un partido.

Lo cierto es que, al suprimir el desorden visual y reducir la cantidad de objetos decorativos, papeles o muebles que no se usan, se crea una sensación de organización y armonía en este espacio. Y sin dudas que ello contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, proporcionando un entorno sereno que favorece el descanso y la relajación. Además, simplifica el mantenimiento y la limpieza del hogar.

El living es uno de los ambientes más destacados de la casa -sino el más importante-, una habitación que ocupa el centro del hogar.

Qué recomienda el Feng Shui para lograr armonizar un ambiente

El arte del Feng Shui consiste en armonizar nuestro entorno con el entorno natural. Para el Feng Shui, el centro de mesa -por ejemplo el de un mueble ubicado en el living- es un punto estratégico en el hogar, puesto que este simboliza el corazón de cada casa. De acuerdo a la óptica del Feng Shui, los girasoles son las flores ideales para colocar en un centro de mesa, puesto que ayudan a distribuir energía positiva de manera equilibrada.

Según la filosofía de Feng Shui, el color amarillo de los girasoles está vinculado al elemento fuego y a la energía del sol, símbolos tradicionales de prosperidad, éxito y claridad mental. Así, colocar a los girasoles en el centro de la mesa ayuda a irradiar esa energía hacia todos los ambientes del hogar. Por otra parte, al girasol se lo se asocia con la estabilidad y la confianza.