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Impulsan el cultivo comercial de hongos comestibles como oportunidad de negocio en Neuquén

La actividad está dirigida a emprendedores y productores que busquen diversificar su actividad en un sector con demanda creciente y rápido retorno de inversión.

Impulsan el cultivo comercial de hongos comestibles como oportunidad de negocio en Neuquén.

Impulsan el cultivo comercial de hongos comestibles como oportunidad de negocio en Neuquén.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Centro PyME-Adeneu, abre las inscripciones para el curso presencial “Cultivo comercial de hongos comestibles sobre sustrato - Nivel 1”.

La capacitación se llevará adelante el viernes 25 de septiembre, de 12.30 a 16, en el auditorio del Centro PyME-Adeneu, ubicado en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén.

Esta iniciativa del Centro PyME-Adeneu, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, busca fomentar una actividad productiva que viene registrando un crecimiento sostenido a nivel nacional, con un incremento en el consumo estimado del 6 por ciento anual.

La demanda es impulsada por nuevas tendencias de alimentación consciente, comunidades veganas, vegetarianas y fitness, que priorizan alimentos frescos, de alto valor nutricional y versatilidad gastronómica.

Una alternativa rentable y sustentable

El cultivo de hongos comestibles, como las gírgolas, representa una excelente oportunidad para emprendimientos rurales o urbanos, debido a su corto ciclo de producción y bajo requerimiento de espacio físico. Se destaca además por ser una actividad de alta rentabilidad y rápido recupero de la inversión.

Desde el punto de vista ambiental, esta práctica promueve la economía circular y la sustentabilidad, ya que utiliza residuos orgánicos de origen vegetal como sustrato, transformándolos en un alimento de elevado valor nutricional (rico en proteínas, minerales, vitaminas y compuestos bioactivos).

Temario del curso

Durante la jornada presencial, los asistentes abordarán los aspectos generales de la biología de los hongos, los criterios para la selección de especies y cepas según las condiciones locales, detalles del proceso productivo completo y canales de comercialización para hongos frescos y procesados.

La actividad requiere inscripción previa obligatoria. Quienes deseen participar pueden consultar el programa y completar su registro ingresando en el Campus de Capacitación del Centro PyME-Adeneu en www.adeneu.com.ar/campus.

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