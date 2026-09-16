La actividad está dirigida a emprendedores y productores que busquen diversificar su actividad en un sector con demanda creciente y rápido retorno de inversión.

Impulsan el cultivo comercial de hongos comestibles como oportunidad de negocio en Neuquén.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén , a través del Centro PyME-Adeneu , abre las inscripciones para el curso presencial “Cultivo comercial de hongos comestibles sobre sustrato - Nivel 1”.

La capacitación se llevará adelante el viernes 25 de septiembre, de 12.30 a 16, en el auditorio del Centro PyME-Adeneu, ubicado en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén.

Esta iniciativa del Centro PyME-Adeneu, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, busca fomentar una actividad productiva que viene registrando un crecimiento sostenido a nivel nacional, con un incremento en el consumo estimado del 6 por ciento anual.

La demanda es impulsada por nuevas tendencias de alimentación consciente, comunidades veganas, vegetarianas y fitness, que priorizan alimentos frescos, de alto valor nutricional y versatilidad gastronómica.

Una alternativa rentable y sustentable

El cultivo de hongos comestibles, como las gírgolas, representa una excelente oportunidad para emprendimientos rurales o urbanos, debido a su corto ciclo de producción y bajo requerimiento de espacio físico. Se destaca además por ser una actividad de alta rentabilidad y rápido recupero de la inversión.

Desde el punto de vista ambiental, esta práctica promueve la economía circular y la sustentabilidad, ya que utiliza residuos orgánicos de origen vegetal como sustrato, transformándolos en un alimento de elevado valor nutricional (rico en proteínas, minerales, vitaminas y compuestos bioactivos).

Temario del curso

Durante la jornada presencial, los asistentes abordarán los aspectos generales de la biología de los hongos, los criterios para la selección de especies y cepas según las condiciones locales, detalles del proceso productivo completo y canales de comercialización para hongos frescos y procesados.

La actividad requiere inscripción previa obligatoria. Quienes deseen participar pueden consultar el programa y completar su registro ingresando en el Campus de Capacitación del Centro PyME-Adeneu en www.adeneu.com.ar/campus.