Fue a la comisaría y confesó que mató a una joven hace 18 años: "No podía dormir porque la pieza estaba maldita"

Mariana Sepúlveda León iba a la escuela cuando desapareció y nunca la volvieron a ver. La confesión del hombre conmocionó a todos en Chile.

Fue a la comisaría y confesó que mató a una joven hace 18 años: "La llevé hasta la pieza y la asesiné".

Una impactante confesión generó conmoción en los últimos días, cuando un hombre llegó a una comisaría y dijo haber sido el autor de un crimen que lleva 18 años sin resolverse en Chile.

Ghislain Quiroz Carrizo , de 42 años, llegó el domingo pasado hasta una comisaría ubicada en la comuna santiaguina de Conchalí para confesar el crimen de Mariana Sepúlveda León.

Mariana tenía solo 19 años y se dirigía al colegio cuando nunca más se la vio. De ser comprobada la declaración de Ghislain, el cuerpo de la joven estuvo a solo metros de su casa todos estos años ya que vivía en la misma cuadra.

"Hoy se cumplen 18 años que la asesiné. Quiero el perdón de la familia y de los amigos porque nos vamos a morir, y siento que me voy a morir", confesó al presentarse en la dependencia policial.

De acuerdo a su declaración ante Carabineros, ambos vivían en el pasaje Logroño de dicha comuna y mantenían una relación sentimental, aunque Mariana habría estado interesada en otra persona, razón por la el viernes 29 de agosto de 2008, en vez de dirigirse al colegio Pitágoras junto a una compañera, fue a la casa de Quiroz a dar por terminada la relación.

Según su relato, "ese día, antes de las 9 horas, ella iba al colegio. Al pasar por fuera de mi casa, yo la saludé, le dije que conversáramos y la invité a pasar a mi casa. Y después me dio la ira y la rabia porque yo sabía que ella con "x" eran amantes. Ella entró caminando a la casa y yo tenía mucha rabia. Entonces la tomé apenas cruzó la puerta, con mucha ira y rabia, la arrastré, la llevé hasta la pieza y la asesiné brutalmente".

Siempre de acuerdo a lo que contó, tiempo después, en el año 2013, habría desenterrado los restos y los tiró a la basura. "No dormía en la pieza porque estaba maldita. Después de cinco años la tomé, la eché a una bolsa, la cargué y la saqué a la basura", explicó.

La confesión de la expareja del supuesto asesino: conocía a Mariana

Tras su impactante confesión, Carabineros revisó la información con la que contaban sobre el caso y se encontraron con las diligencias del 2008. Rápidamente se movilizaron hacia la vivienda de Quiroz, ubicada en el pasaje Logroño, en Conchalí, lugar donde encontraron a su expareja, Patricia Álvarez.

La mujer reveló el medio La Tercera, que había sido pareja de Quiroz por siete años, con quien tuvo dos hijos. La relación se acabó en 2006, dos años antes de la presunta muerte de Sepúlveda, sin perjuicio de que mantuvieron una buena relación y convivencia.

Aún así, destacó que en 2023 Ghislain sufrió un ACV y que llegó a tener pensamientos paranoides, que "iban a llegar ovnis y lo iban a secuestrar". De igual manera, aseguró que mantenía actitudes violentas con ella y su familia cuando se encontraban en pareja.

"Esta emergencia marcó un antes y un después en Ghislain. Digo esto ya que dejó de hacer algunas cosas que habitualmente hacía, no pudiendo comunicarse bien, viéndose imposibilitado de salir solo", agregó.

Respecto a si conocía a Mariana, la mujer aseguró que sí ya que "ella era vecina del pasaje Logroño, comuna de Conchalí, siendo de connotación pública su caso, ya que se sabe que salió de su casa para ir al colegio, perdiéndose su rastro".

Qué pasó con el hombre que confesó el brutal crimen

Quiroz, de 42 años, fue imputado por homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal, aunque el Segundo Juzgado de Garantía decretó su sobreseimiento total y definitivo por prescripción y ordenó su libertad.

Aún así, cabe destacar que tras más de 24 horas de peritajes en la propiedad del presunto agresor, fuentes de la investigación confirmaron a Teletrece el hallazgo de restos óseos bajo el suelo del dormitorio, los que deberán ser analizados para determinar si corresponden a Mariana.

Este lunes la Fiscalía Centro Norte presentó un recurso de apelación luego de que el pasado viernes el 2° Juzgado de Garantía de Santiago decretara el sobreseimiento total y definitivo de Quiroz, al considerar que los delitos estaban prescritos. De ser tomado como válido, la Corte de Apelaciones ordenaría que el mismo tribunal reabra la causa.