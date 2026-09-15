Ya pasaron unas 115.000 personas por la Feria del Libro de Neuquén

Avanza la expo literaria más grande de la Patagonia con charlas, presentaciones y novedades editoriales. Se mantiene un buen caudal de venta de ejemplares.

La Feria Internacional del Libro de Neuquén avanza con sus charlas y exposiciones en medio de gran concurrencia de público. Las autoridades municipales estiman que hasta la tarde de este martes habían pasado por el predio ubicado en inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes unas 115.000 personas.

Además, durante las primeras jornadas se mantuvo un importante volumen de ventas, con alrededor de 6 mil ejemplares vendidos por día.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la Feria del Libro se desarrolla en el marco del mes aniversario con una amplia agenda de actividades e inauguraciones en la ciudad.

Actividades y expositores

La funcionaria también adelantó algunas de las actividades que todavía quedan por delante. En este sentido, destacó que el sábado se realizará la presentación del libro de la ciudad y detalló que aún están previstas las presentaciones de Mauricio Kartun, Darío Z, Soledad Rivero y Liliana Barrero.

Además, se realizará la presentación de Berbel: El latido de la Patagonia, de Cecilia Rayén, un libro que “tiene que ver con nuestras raíces”.

Pasqualini también destacó la propuesta de la Feria y explicó que cuenta con tres auditorios, uno de ellos destinado específicamente a la presentación de libros de autores locales y regionales. “Esto potencia un montón nuestra identidad, memoria e historia”, afirmó.

Asimismo, señaló que el estand destinado a escritores independientes tuvo una respuesta muy positiva y funcionó “de una manera exitosa”.

Omar Novoa

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del miércoles 16 de septiembre

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Sol Buschiazzo presenta «Un lugar de Sol», Ed. Autores de Argentina (Relatos y prosa poética)

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Producciones escritas del proyecto «Borges y su literatura», por SADE Filial Neuquén

17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «La gira de los Barrios», por Santiago Emanuel Ocampos

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

«Más allá del desierto, del libro al cine (Western patagónico)». Un recorrido por el género en la poesía de Juan Pablo Caramellino, con proyecciones de los cortometrajes dirigidos por Ezequiel López.

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Laboratorio de escritura «Vuela el pez», por Mariana Rizzuto.

19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Jorge Augusto Sapag presenta «Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina», Ed. Sidera

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Julia Marisa Esther Stagnaro presenta «Rompiendo las cadenas de la fibromialgia», Ed. Dunken (Narrativa testimonial)

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Cecilia Rayén Guerrero Dewey presenta «Berbel: el latido de la Patagonia», Ed. Serial, Biografía

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

El grupo literario Plumas azules presenta «Desatando sueños», Ed. Kuruf (Antología)