Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este lunes 14 de septiembre
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.
La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se lleva adelante desde el viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del lunes 14 de septiembre
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Sade Filial Neuquén presenta el libro «Piedra del Águila y el emerger de un pueblo», de Amanda Muñoz
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Pichikeche Ediciones presenta su catálogo y novedades 2026
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)
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18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Charla «Recorrido por la obra de Paul Auster», por Ana María Oliva
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Taller "El eco de sus voces...", coordinado por Lilí Muñoz
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Espectáculo de música y poesía «Música hermana», por Carmen de la Maza Arias
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19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Luis Grisolia presenta «Crisis y oportunidad», Ed. Acercandonos (Análisis socio geográfico)
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Presentación «Cuadernillo de interculturalidad», coordina Yuliana Paredes, Escuela de Formación Docente Carlos Fuentealba
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20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro «Sitio Juan Sánchez: Rincón de Rubilar», Ed. Educo
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20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Ayelen Penchulef y Pedro Santos Deluca presentan «Cordero Guacho. Picv wicu wisa», Ed. Las Guachas (Poesía); y «La piedra y el río», Ed. Cosa Seria (Poesía)
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Taller «Encontrarse, leer, jugar: ¡Uy, no!» de Lil Roos y María Elina. Club de lectura de la Biblioteca Kike Sánchez Vera
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Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del martes 15 de septiembre
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Sade Filial Neuquén presenta «La vuelta al mundo en 191 días», una charla sobre avances culturales, económicos y sociales de distintos lugares del mundo, por el Ing. Rubén Fernandez Seppi
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17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Patricia Bercovich presenta «Lo que no contamos», Ed. Blek (antología de cuentos)
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla «Ajedrez y literatura» por Nuncio Agostino Ninone
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Conversatorio con Istvansch «Enseñar a leer el libro álbum: aportes magistrales de un autor integral», acompaña el CeDIE y el CPE
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Taller creativo «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Conversatorio «Diálogo sobre territorios: una conversación entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez». Coordina María Clara Lavallén Kenny
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Graciela Ríos Lobos presenta «Viajes inimaginables», Ed. ArS (Narrativa y poesía)
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20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Natalia Corbould presenta «La mamá de Simón», Ed. Dunken (Narrativa). Una historia real de amor y una invitación a la inclusión.
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Enzo Miguel Parada Garcia presenta «El mundo mágico y el secreto de la corona»
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