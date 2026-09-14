Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este lunes 14 de septiembre

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.

La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se lleva adelante desde el viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.