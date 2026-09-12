Violento asalto a un jubilado en su vivienda: bajo amenazas, un encapuchado lo golpeó y robó
Un hombre con el rostro completamente cubierto ingresó por el patio trasero de la finca. La víctima de 77 años sufrió amenazas de golpes.
Un hombre de 77 años vivió un violento episodio de inseguridad cuando sufrió un asalto en su vivienda del barrio El Arenal ubicado en San Martín de los Andes. El delincuente ingresó por el patio trasero de la finca y amenazó con golpear al jubilado si no entregaba todo el dinero que había en la casa. El sospechoso escapó del lugar con efectivo y un teléfono celular.
El hecho sucedió minutos después de las 21.00 del viernes 11 de septiembre en una vivienda ubicada sobre la calle Las Grosellas al 600 de la localidad cordillerana. Según la denuncia, el sospechoso ingresó a la vivienda y le exigió la entrega de todo el dinero en efectivo y objetos de valor.
El delincuente ingresó por el patio y amenazó al jubilado para que entregue el dinero
El intruso logró ingresar a la propiedad a través del patio trasero de la finca en un estado de extrema alteración. Una vez que entró a la vivienda, comenzó a amenazar al jubilado con atacarlo con golpes y le exigió la entrega inmediata de todo el dinero en efectivo disponible en el lugar.
La víctima, atemorizada por el grado de violencia del delincuente, no opuso resistencia y le entregó las pertenencias de valor que tenía en su hogar. El delincuente permaneció pocos minutos en el lugar y luego escapó con un botín compuesto por 30.000 pesos en efectivo y un teléfono celular Nokia de color negro.
La víctima no opuso resistencia y le entregó la plata que tenía
El ladrón escapó de la vivienda y la víctima llamó rápidamente al 911 para alertar del asalto a las autoridades. El personal policial acudió al domicilio en cuestión de minutos y entrevistó al jubilado sobre el ilícito.
La víctima expresó que no sufrió un ataque físico y por esta razón no fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia médicos ni la derivación al Hospital Ramón Carrillo. Tras verificar que el hombre no requería asistencia médica, los agentes preservaron la zona para iniciar la recolección de pruebas.
La causa quedó bajo la órbita del área judicial de la Comisaría de jurisdicción, que inició las medidas correspondientes para reconstruir la secuencia del asalto, identificar al delincuente y lograr su detención.
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