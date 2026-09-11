Violento robo con un martillo en el Carrefour: condenaron a la pareja a cárcel efectiva

El hombre y una cómplice redujeron a los guardias de seguridad de un supermercado y les robaron sus celulares. El condenado le provocó una deformación permanente en el rostro.

El hecho sucedió el 1 de diciembre cuando Quintana ingresó al supermercado y atacó con un martillo al personal de seguridad.

La Justicia de Neuquén condenó a cárcel efectiva a la pareja que cometió un violento robo en el hipermercado Carrefour. Armando Augusto Quintana deberá cumplir 10 años de prisión efectiva, mientras que la mujer identificada como Rosario Agustina Fernández, quien actuó como cómplice, irá seis años presa.

En el caso de Quintana, quien había cometido otros delitos, la sentencia surgió por el acuerdo de responsabilidad y pena presentado por la fiscal del caso, Soledad Rangone y la asistente letrada Agustina Wouterlood . La condena fue impuesta por el tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez , quienes decidieron homologar el acuerdo.

El hombre ingresó al comercio con una cómplice, redujeron al personal de seguridad y atacó a un empleado con un martillo , lo que le provocó una fractura de cráneo y lesiones permanentes en la cara.

La pareja redujo a los empleados de seguridad y los atacó con un martillo

El tribunal consideró que la propuesta estaba debidamente fundada y la resolución fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada esta semana. Las partes coincidieron en la responsabilidad penal y en las penas a imponer.

El hecho principal sucedió el 1 de diciembre de 2025 en un hipermercado ubicado en la capital Neuquina. Quintana ingresó al comercio junto a su cómplice, Fernández, y permanecieron allí hasta el cierre del local. Una vez que el supermercado quedó sin clientes, redujeron a cuatro guardias de seguridad. El hombre atacó con un martillo al personal de seguridad y les robaron los teléfonos celulares.

El acuerdo de responsabilidad y pena presentado por la fiscal del caso, Soledad Rangone y la asistente letrada Agustina Wouterlood.

El hombre golpeó a una empleada en la cabeza y le provocó una fractura de cráneo

Mientras Fernández vigilaba a los trabajadores reducidos, Quintana se dirigió al sector de monitoreo. Allí atacó a una trabajadora de seguridad y cuando apareció otro empleado, lo atacó con múltiples golpes de martillo en la cabeza.

La violencia del ataque provocó que la víctima sufra múltiples fracturas en la zona del cráneo y otras lesiones en la cara.

El tribunal consideró acreditada la responsabilidad de Quintana por el delito de lesiones graves agravadas por haber sido cometidas para procurar la impunidad, además de otros delitos contra la propiedad, contemplados en el acuerdo.

El hombre ingresó por la fuerza a la vivienda y comenzó a atacar a golpes a la mujer. Sebastián Fariña Petersen

El ataque con el cuchillo le provocó una deformación permanente en el rostro

En ese sentido, los jueces explicaron que la agresión con el martillo le provocó lesiones que requirieron más de 30 días de tratamiento y provocaron una deformación permanente en el rostro de la víctima.

El acuerdo también incluyó otros hechos investigados en distintos legajos como el encubrimiento de un vehículo sustraído, el hurto de un automóvil abandonado en la vía pública, un robo simple, además de dos robos agravados por el uso de un arma impropia. Todos los delitos fueron considerados en concurso real.

Por estos hechos, Quintana fue condenado a 10 años de prisión de efectivo cumplimiento, además de accesorias legales y las costas del proceso judicial. La cómplice del robo, Fernández, fue condenada a seis años de prisión efectiva como coautora de un hurto calificado, un robo simple y dos robos agravados por el uso de un arma impropia, también en concurso real.