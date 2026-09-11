Viajó tres días con los cadáveres de su esposa y su hija en el auto: así cayó un exmilitar en la ruta

Un exsoldado trasladó los cuerpos por distintas carreteras tras cometer el doble crimen. La Policía lo interceptó en un control tras una persecución.

Los cadáveres de la mujer y su hija fueron encontrados dentro del auto que conducía el exmilitar en Colombia.

Un exsoldado de 44 años fue detenido en una ruta de Colombia tras viajar durante tres días con los cadáveres de su esposa y de su hija menor de edad en el interior de su vehículo.

El operativo se concretó sobre la vía que comunica a la ciudad de Bogotá con Villavicencio, a la altura del municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca, luego de que el conductor trasladara los cuerpos por distintas rutas del país tras cometer el doble homicidio .

La detención se produjo luego de que personal de la ruta alertara a la Policía de Tránsito sobre las maniobras sospechosas de un automóvil estacionado al costado del camino.

Al aproximarse para realizar la inspección del vehículo, los agentes descubrieron los dos cuerpos sin vida en el habitáculo y procedieron a la detención inmediata del conductor.

Las investigaciones preliminares indicaron que el doble homicidio no ocurrió en el lugar del hallazgo, sino que se habría cometido el pasado 7 de septiembre en la localidad de Usme, situada en el sur de la capital colombiana.

Desde ese momento, siempre de acuerdo con la misma hipótesis, el imputado comenzó a viajar por distintas rutas del país, con los cadáveres a bordo.

Por dónde viajó el sospechoso con los cadáveres y cómo cayó

Tras el ataque perpetrado en la zona urbana de Bogotá, las hipótesis policiales señalan que el hombre emprendió la huida con los cadáveres hacia el departamento de Caldas, ingresando al municipio de La Dorada.

Posteriormente, regresó en dirección hacia el este colombiano hasta tomar la denominada vía al Llano, donde finalmente fue divisado por agentes de la Policía de Tránsito que le efectuaron una señal para que detuviera el vehículo en un control de rutina.

Sin embargo, el automovilista no hizo caso a la orden y continuó la marcha a gran velocidad, en una maniobra que desencadenó un seguimiento controlado por parte de los uniformados. Unos kilómetros más adelante, los policías lograron cerrarle el paso e interceptar el automóvil.

"Fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá–Villavicencio, más exactamente a la altura del municipio de Chipaque”, confirmó el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

Vigilante y exsoldado, quién es el sospechoso

En paralelo, Rey Ángel precisó que el hombre "capturado es el padre de la menor y esposo de la mujer víctima" y que "responde al nombre de Donis David Fonseca, de 44 años".

Según esa misma información, el hombre es oriundo del departamento del Cesar, trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, el asesinato habría ocurrido en Bogotá el pasado 7 de septiembre y, desde entonces, el hombre se habría desplazado por distintos lugares del país con los cuerpos en el vehículo hasta ser capturado”, ratificó el mandatario provincial.

El hombre que conducía un vehículo con los cuerpos sin vida de su esposa y su hija en la vía Bogotá–Villavicencio se encuentra a disposición de la @FiscaliaCol en uno de los municipios del oriente de Cundinamarca, tras ser capturado en este corredor.



De acuerdo con las… pic.twitter.com/TpPZLXupJB — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 10, 2026

Finalmente, Rey Ángel aseguró: “Esperamos que las investigaciones avancen rápidamente y que sobre el responsable de estos hechos caiga todo el peso de la ley”.

Cómo sigue la investigación: "Esperamos medidas ejemplares"

El expediente judicial por el doble homicidio quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de la Nación en la seccional de Cundinamarca, organismo que asumió la recolección de pruebas y el peritaje del vehículo involucrado.

Respecto al avance de la causa y el futuro procesal del acusado, el gobernador Rey Ángel manifestó la postura institucional de la gobernación: “La investigación avanzará a manos de la Fiscalía de Cundinamarca y esperamos medidas ejemplares para este criminal”.

A través de sus canales oficiales, el mandatario ratificó que el detenido fue puesto a disposición de la fiscalía en un municipio del oriente cundinamarqués tras ser capturado en el corredor vial.