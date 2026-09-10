Dolor por la muerte de un conocido docente y dirigente de ATEN

Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito educativo, donde era muy querido. Será velado este jueves.

El docente y conocido dirigente de ATEN , Pedro Vanrell, murió este miércoles en Neuquén y será velado este jueves a la mañana. Fue el impulsor del proyecto “La Escuela Trashumante de Huncal”.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito educativo, donde era muy querido. Como parte de su trayectoria política, desde el sindicato docente recordaron que Vanrel fue dos veces electo vocal en el Consejo Provincial de Educación en representación gremial, consejero en el ISSN e integrante de la conducción provincial junto a Nano Balbo.

Asimismo, recordaron que "Pedro fue parte de una generación que conoció en carne propia la persecución de la última dictadura cívico-militar . Fue secuestrado y encarcelado durante aquellos años oscuros, pero ni la persecución ni la cárcel pudieron quebrar sus convicciones ni su compromiso con la lucha colectiva".

Desde ATEN expresaron que "deja una huella en la historia de nuestro sindicato y en quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él la militancia, las luchas y también la amistad" y extendieron el acompañamiento a su esposa e hijos.

El velatorio se llevará adelante este jueves de 11 a 17 en la Sala A de CALF, ubicada en Bahía Blanca 546, para luego ser trasladado el cementerio local.

"Muten despide con dolor a un maestro que hoy se nos va. Pero también nos llena de orgullo haber podido conocerlo", manifestaron desde la mutual docente.

El dirigente y exsecretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, también emitió unas emotivas palabras: "Estamos despiendo a un amigo...quizas, si existiera, algo más que eso.Ese que te dio el espacio, el que te ayudo en tu formación, el que te banco, el que te acompañó, el que estuvo al lado tuyo, el que miraste como actuaba, del que aprendiste. Ese al que aún sin verlo sabías que estaba ahí...incondicional".

Los mensajes de dolor se multiplicaron en las redes sociales. "Qué triste noticia!! Lo lamento muchísimo, su tarea en Huncal ha dejado una huella imborrable en la comunidad que aún hoy perdura. Un abrazo enorme para su familia y compañeros, en estos tristes momento", escribió una usuaria, mientras otro sumó: "Mucha tristeza. Aprendí mucho de él cuando fui dirigente de aten. Siempre maestro, cuando le consultaba algo no me daba la respuesta, me decía adonde encontrarla".