Leve descenso en los ingresos para el gobierno de Figueroa en agosto

Si bien en el comparativo interanual se mostraron por encima de igual período del año pasado, los recursos cayeron respecto a meses anteriores.

La economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en agosto ingresos por un total de 690 mil millones de pesos , producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Esto, al comparar con igual mes del año pasado, dio una suba desde el punto de vista real (contrastando la inflación) del orden del 6,1 por ciento, lo que dio un crecimiento por debajo de lo que había mostrado julio.

De hecho, el resultado en cuanto a los recursos de agosto arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos de unos 21 mil millones de pesos menos que lo recaudado el mes anterior, en una tendencia descendente (en julio se percibieron $20 mil millones por debajo de junio).

Y algo que se sigue consolidando: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios (regalías por la actividad petrolera y la recaudación local de impuestos), mientras que recibe cada vez menos fondos de origen nacional.

Regalías y recaudación local

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías más canon extraordinario de producción Neuquén obtuvo 361.388 millones de pesos.

El aumento de manera nominal que dejó la actividad petrolera fue del 48,1 por ciento, con una suba desde el punto de vista real, con relación a agosto del año pasado, del 11%.

Las regalías de petróleo aportaron 264 mil millones de pesos, retrocediendo un poco con relación al mes de julio ($275 mil millones) y bastante más lejos del pico de junio ($327 mil millones).

A su vez, las de gas totalizaron 95 mil millones de pesos, empatando con las del mes anterior, que se habían ubicado en el mismo valor.

En cuanto a los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) estos se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 216.433 millones de pesos, con una variación interanual positiva y real del 1,1 por ciento, y de -5,8% en comparación con julio, lo que arrojó unos 20 mil millones de pesos menos.

Recursos nacionales

Los fondos que envía el gobierno nacional volvieron a dar levemente en alza en el comparativo interanual (1,2%), aunque se recibieron menos recursos que en julio. Neuquén percibió 112.482 millones de pesos (6 mil millones menos que en julio), de los cuales unos $91 mil millones correspondieron a coparticipación, mientras que a través de otros regímenes llegaron algo más de $21 mil millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 52,4 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (31,4%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron tan solo el 16,3 por ciento.