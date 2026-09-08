Sele Vera canceló compromisos a partir del lunes: cuadro grave y cirugía

La artista barilochense volverá a su ciudad natal a partir de la semana que viene por cuestiones de salud.

El grupo musical Sele Vera y Los Pampas dio a conocer un comunicado oficial a través del cual informó que se verá obligado a suspender temporalmente los compromisos de su agenda de conciertos a partir del 14 de septiembre debido a un delicado cuadro de salud que atraviesa su cantante y líder.

Según explicaron los propios integrantes del proyecto, la joven artista barilochense sufrió una lesión de gravedad que incluye quebradura de tibia y peroné, rotura de ligamentos y luxación de tobillo. Según trascendió, el grave hecho ocurrió el pasado domingo. Ante la complejidad del diagnóstico médico, Sele Vera deberá ser intervenida quirúrgicamente el próximo jueves 17 de septiembre.

A pesar de la severidad del panorama, la agrupación confirmó que las presentaciones agendadas para este fin de semana, programadas para los días 12 y 13 de septiembre , se llevarán a cabo con total normalidad antes de iniciar el intervalo en los escenarios.

"Debido a la cirugía y a un periodo estimado de reposo y rehabilitación de aproximadamente un mes, la prioridad absoluta en este momento es su recuperación para que pronto pueda estar al 100%", señalaron desde el conjunto a través del comunicado difundido entre sus seguidores.

Asimismo, los miembros del equipo manifestaron su expectativa por el reencuentro con el público en las fechas previas a la cirugía: "Los esperamos este 12 y 13 para compartir estas fechas tan especiales antes de hacer este receso. Agradecemos de corazón su comprensión, apoyo y todo el cariño de siempre", concluyó el mensaje firmado por el equipo de Sele Vera y Los Pampas.

El Certamen de Doma y Folclore de San Justo confirmó la presencia de Sele Vera

En diálogo con medios locales, José Luis “Tola” Repetto Justo llega a las últimas horas antes del comienzo con todos los preparativos en marcha.

Uno de los momentos destacados de la programación del Certamen será la presentación de Sele Vera. La artista se fracturó la tibia y el peroné, además de sufrir un desplazamiento de tobillo y lesiones en los ligamentos.

Pese a la gravedad de las lesiones, la cantante manifestó su intención de participar del festival y, según explicó Repetto, pidió a los médicos que realizaran las primeras intervenciones para poder cumplir con el compromiso.

“Ha pedido activamente a los facultativos que le hagan las primeras curaciones porque ella quiere estar en la fiesta de San Justo”, contó el dirigente. Finalmente, su presentación quedó confirmada para el domingo a las 17.

La artista llegará a Rosario durante la mañana del domingo y desde allí será trasladada junto a Los Pampas hasta San Justo. Luego de su actuación, tiene previsto viajar a San Carlos de Bariloche, donde será operada a partir del martes.

La expectativa también se refleja en la venta de entradas. Desde la organización informaron que los tickets anticipados se agotaron y que el movimiento registrado hasta el momento supera al de la edición anterior.