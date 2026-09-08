Un micro con estudiantes cayó a un precipicio y dejó 25 muertos: las fallas que investigan

Las pericias se concentran principalmente en un posible problema en los frenos y en el exceso de pasajeros a bordo de una unidad que trasladaba a 39 personas.

El micro cayó unos 30 metros por una pendiente, en una zona de difícil acceso.

El micro cayó unos 30 metros por una pendiente, en una zona de difícil acceso.

Un micro que trasladaba a un grupo de estudiantes cayó por un barranco de unos 30 metros de profundidad en Cabo Verde y provocó la muerte de al menos 25 personas . La mayoría de las víctimas fatales eran niños y adolescentes que regresaban de una excursión.

La caída se produjo en la isla de Fogo durante la noche del sábado 5 , cuando el vehículo circulaba por una ruta de montaña entre las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima , en el municipio de São Filipe .

En un momento, el micro despistó y se precipitó por una pendiente rocosa de difícil acceso. Según se supo luego, trasladaba a 39 pasajeros , aunque su capacidad oficial era de 32 personas .

Tras el fatal accidente, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, manifestó su acompañamiento a las familias afectadas.

“Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo”, publicó el mandatario en sus redes oficiales.

Equipos de bomberos y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de rescate complejo que se extendió durante varias horas.

Cuáles son las principales hipótesis del accidente

La investigación analiza cuatro escenarios principales: una falla mecánica en los frenos durante el descenso, el exceso de pasajeros, las pendientes pronunciadas y el estado de las curvas en la zona de Campanas.

Según medios locales, el micro trasladaba a 39 pasajeros, aunque su capacidad oficial era de 32 personas.

Testigos e informes preliminares señalan la posibilidad de un fallo repentino en el sistema de frenado mientras el transporte descendía por la ladera.

El delegado del Ministerio de Educación en São Filipe, José Pedro Gonçalves, aclaró a medios locales que la salida no fue organizada por establecimientos escolares de nivel primario ni secundario, sino que consistía en un viaje anual gestionado de manera particular por el propio conductor, quien también murió en el choque.

El estado de salud de los sobrevivientes al accidente del micro

Un total de 14 heridos fueron derivados al Hospital Regional São Francisco de Assis. Según el reporte médico, un paciente recibió el alta y tres de los cuatro casos más graves fueron operados y permanecen estables, al igual que una mujer embarazada y su bebé rescatados en el lugar.

Ante la gravedad del cuadro, el Gobierno caboverdiano reforzó los equipos médicos en la zona y dispuso apoyo psicológico integral para familiares y sobrevivientes.

Cape Verde has declared two days of national mourning after a bus crash killed at least 25 people on the island of Fogo on Saturday.

Officials say the bus plunged about 30 metres into a ravine while carrying dozens of passengers returning from a visit to the Pico do Fogo volcano. pic.twitter.com/Lw6z2plFnz — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 7, 2026

Las ceremonias fúnebres de 18 víctimas, en tanto, se llevaron a cabo el domingo en la Iglesia de São Lourenço, sumándose a los siete entierros realizados a primera mañana. A los funerales asistieron el presidente Neves, el primer ministro Francisco Carvalho y autoridades de las carteras de Sanidad, Justicia y Comunicación Social.

"Estamos coordinando con el ayuntamiento y las autoridades locales para ayudar a las familias sobre el terreno y brindarles apoyo, principalmente psicológico, y cualquier otro tipo de apoyo que pueda resultar necesario", declaró el Primer Ministro Carvalho.

Por su lado, en sus canales oficiales, el Presidente reiteró la dimensión del impacto: "Es una gran pérdida, un momento muy doloroso para el país".

Además, en declaraciones a RCV e Inforpress, Neves remarcó que la condición de niños y adolescentes de la mayoría de los fallecidos vuelve a la tragedia aún "más devastadora", afectando no solo a los vecinos de São Lourenço sino también a las comunidades que viven en el exterior.