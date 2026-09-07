Toma VIP de empresas "caranchas" en tierras fiscales de Añelo: quiénes son y cómo avanza el desalojo

La provincia avanza con cinco desalojos en las 240 hectáreas usurpadas al norte de Añelo. Quiénes son los ocupantes de tierras en un punto estratégico.

La provincia de Neuquén avanza con cinco procesos de desalojo dentro de las 240 hectáreas de tierras fiscales ocupadas al norte de Añelo, sobre la Ruta Provincial 17, en el límite del ejido municipal por parte de empresas, algunas de tras provincias. Es una zona codiciada por el mercado inmobiliario, debido al boom de Vaca Muerta .

Así lo confirmó Hipólito Salvatori , secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, en diálogo con Línea Abierta de LU5, donde repasó el estado del operativo y señaló que la mayoría de los ocupantes de esas tierras "son empresas y no familias".

Según relató Salvatori, el conflicto está relacionado con la construcción del baipás de Añelo, la obra vial de circunvalación de la ciudad para descomprimir el tránsito generado por su crecimiento industrial y poblacional. Es una obra para acortar los tiempos de llegada a los yacimientos, sin pasar directamente frente al casco urbano de la ciudad.

A medida que avanzaba esa obra (que queda fuera del ejido municipal) comenzaron a detectarse movimientos de suelo en el sector, inusuales, sin ningún tipo de permiso.

La última inspección relevó un cuadro de movimiento de suelo heterogéneo con maquinaria trabajando y operarios ya notificados, otras con cercos perimetrales consolidados y algunas con fundaciones o galpones en un estado de avance mayor. Los lotes relevados van de las 6 a las 30 hectáreas.

"La provincia tiene propiedad sobre aproximadamente el 35% de las tierras de la totalidad del estado, y esas tierras son de todos los neuquinos", planteó el funcionario, para justificar el operativo de recuperación.

Tierras fiscales: un proyecto caprino que nunca se concretó

El conflicto se remonta a 2015, cuando la provincia otorgó derechos sobre unas 2.450 hectáreas de la zona para desarrollar un emprendimiento productivo de cría de ganado caprino a nombre de la familia Mora.

El proyecto nunca se concretó y los derechos caducaron, pero según reconstruyó la provincia, el beneficiario original continuó disponiendo del terreno y avanzó con su subdivisión y comercialización, pese a que el decreto que había otorgado el permiso ya había quedado sin efecto.

Son 240 hectáreas de tierras ocupadas en Añelo. Se ven los movimientos de suelo.

Con el correr de los años se fueron sumando particulares y empresas interesadas en conseguir una sede en el corazón de Vaca Muerta.

Salvatori señaló que aquella ocupación no respondía a una necesidad habitacional. "No eran familias, eran todas empresas. No vas a encontrar ningún cartel, te vas dando cuenta en función de lo que hablás con los operarios", describió.

De acuerdo a lo que describió, en el lugar aparecieron algunas personas con documentación con la que intentaban acreditar algún derecho sobre la tierra, aunque el funcionario destacó que se trataba, en todos los casos, de emprendimientos del rubro industrial y no de ocupaciones precarias.

Sobre el origen de las empresas, indicó que hay una mezcla de capitales locales y de otras provincias, y que el operativo se encuentra en una instancia temprana. Hasta el momento se hallaron obradores y operarios, pero ninguna empresa con instalación consolidada.

De la usurpación a la falta de estudios ambientales

Consultado sobre los alcances legales del caso, Salvatori enumeró una serie de irregularidades que se suman al acceso ilegal a tierra fiscal. Los movimientos de suelo detectados se habrían realizado sin las guías mineras correspondientes, sin estudios de impacto ambiental y sin las autorizaciones de arquitectura e ingeniería exigidas para cualquier obra.

"Uno se cruza la vereda con todas las empresas que se radican de manera correcta y bajo el marco normativo, y estas lo estaban haciendo en un marco total de irregularidad", comparó el funcionario. Los antecedentes ya fueron girados a la Fiscalía de Estado.

Fernando Banderet: "Toma vip" y reclamo de celeridad judicial

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, fue quien primero calificó la situación como una "toma vip", en referencia a la presencia de empresas y particulares con capacidad económica en un sector de alto interés dentro de Vaca Muerta.

El intendnete de Añelo, Fernando Banderet. Claudio Espinoza

El jefe comunal viene reclamando desde hace días una intervención más rápida de la Fiscalía de la Región Vaca Muerta y cuestionó que pedidos de desalojo anteriores todavía no hayan prosperado.

"Necesitamos que ahora Fiscalía actúe. Hay cuatro procedimientos de desalojo que todavía no han salido, que están dando vuelta, y con todas estas notificaciones parece que, en vez de generar desalojo, se siguen generando más asentamientos", planteó.

Y agregó: "Necesitamos un mensaje fuerte donde pedimos que la Fiscalía de Estado accione rápidamente".

Banderet también cuestionó lo que consideró una diferencia de criterios frente a otras ocupaciones ilegales de tierras en la provincia, y remarcó que varias de las empresas identificadas operan en otras provincias y, en algunos casos, realizan obras contratadas por el propio Estado provincial.

Según trascendió, la provincia también notificó a los colegios de Martilleros y Agrimensores de Neuquén para que sus matriculados no intervengan en operaciones vinculadas a estas parcelas, y trabaja junto a Defensa del Consumidor para asistir a quienes pudieron haber entregado dinero o firmado documentación creyendo que los terrenos podían comercializarse legalmente, luego de detectarse la promoción de un loteo en redes sociales.