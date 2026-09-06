Operativo en el Paseo de la Costa: el video de la persecución que terminó con 127 vehículos retenidos

A través de redes sociales habían realizado una convocatoria masiva. Efectivos llevaron adelante un operativo de identificación y secuestro de motos.

Un inédito operativo se llevó adelante en la Isla 132 y Paseo de la Costa de Neuquén Capital. Durante la madrugada del sábado, personal policial llevó adelante la identificación de personas y control vehicular, que finalizó con el secuestro de 127 rodados, en su mayoría motos .

A través de redes sociales, motociclistas habían convocado a una concentración masiva en el lugar. Fue así que entre las 2 y 8 horas, efectivos llevaron adelante un dispositivo para evitar incidentes, ya que algunos de los participantes realizaban maniobras riesgosas, circulaban a gran velocidad y utilizaban escapes libres , ocasionando molestias y situaciones de peligro en el sector.

Esta labor no es al azar, ya que días atrás motociclistas realizaron una caravana durante la madrugada sobre Avenida Argentina y terminó con el secuestro de 46 motocicletas . Las juntadas generan permanentes quejas de los vecinos por los ruidos molestos producidos por los caños de escape libres o modificados.

El operativo en el Paseo Costero quedó registrado en redes sociales por algunos de los presentes en el lugar. En uno de los videos publicados, se puede ver como se lleva adelante la persecución a decenas de motos que circulan a alta velocidad por la zona de estacionamiento cerca de los food trucks.

En total se secuestraron 119 motos y 8 autos. Los secuestros se efectuaron al detectarse diversas irregularidades en la documentación de los vehículos e incluso casos de alcoholemia positiva.

Del operativo participaron efectivos de la División Motorizada DEMOSE, División Seguridad Operativa y Bancaria DEMOSE, División Operativa DEMOSE, Comisaría Segunda y Comisaría 19°, junto a personal de la Dirección de Tránsito.

Motoqueros se juntaron a la madrugada y la Muni los sorprendió con un operativo: 46 motos retenidas

Las ruidosas caravanas nocturnas de motociclistas son moneda corriente en Neuquén Capital. El pasado 1 de septiembre, imágenes grabadas desde los pisos elevados del hotel Hilton Garden Inn retrataron con claridad una escena recurrente en la noche de la ciudad: decenas de motos avanzando en bloque por el corredor de la Avenida Argentina pasadas las 2 de la mañana.

El fenómeno de las agrupaciones de motos que recorren el centro de la ciudad, la Isla 132 y otros barrios como Unión de Mayo a altas horas de la noche genera permanentes quejas de los vecinos por los ruidos molestos producidos por los caños de escape libres o modificados, además del riesgo vial que representan las maniobras imprudentes en la vía pública.

Frente a esta situación, desde la Municipalidad de Neuquén dieron cuenta de los severos controles que se vienen ejecutando para frenar estos disturbios. En diálogo con LM Neuquén, el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco "Pancho" Baggio, brindó detalles del importante despliegue de fiscalización llevado a cabo durante la misma fecha de la que data el video.

El balance de los procedimientos reflejó la magnitud de las infracciones detectadas en los distintos puntos críticos de reunión: "Tuvimos un total de 46 motos retenidas por conducción con escape libre, y 9 casos de alcoholemia positiva, todos con valores menores a 0,90 gramos por litro de sangre", detalló el funcionario municipal.