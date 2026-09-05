Operativo exitoso: secuestraron drogas, 13 millones de pesos, autos y hasta drones en kioscos narcos

La División Antinarcóticos realizó ocho procedimientos donde se secuestró cocaína, marihuana, vehículos y hasta cuatro drones. Ocho personas detenidas.

La Policía del Neuquén a través de la División Antinarcóticos realizó ocho allanamientos en simultáneo en diferentes viviendas señaladas como “kioscos narcos” para la venta de sustancias ilícitas en Plaza Huincul . Los procedimientos permitieron el secuestro de más de 300 dosis de cocaína , marihuana, armas de fuego, vehículos, drones y 13 millones de pesos.

Se trata de la tercera fase de una investigación por comercialización de sustancias ilegales que derivaron en diez allanamientos durante la última semana de agosto, lo que suma un total de 18 procedimientos. Como resultado de los ocho operativos últimos, ocho personas fueron detenidas y quedaron vinculadas a la investigación por narcotráfico de drogas.

Los procedimientos se ejecutaron a raíz de que los agentes detectaran nuevos movimientos compatibles con la venta de sustancias ilegales en los domicilios allanados previamente. Según informó Cutral Co al Instante, en algunas de las viviendas, se trata del tercer allanamiento dentro de la misma causa.

De esta manera, los agentes llevaron adelante los allanamientos de forma simultánea y arrojaron resultados positivos. Los agentes incautaron 300 dosis de clorhidrato de cocaína, marihuana, balanzas de precisión y más de 13 millones de pesos en efectivo.

Los agentes secuestraron 13,4 millones de pesos en efectivo.

Los agentes secuestraron drogas, armas, vehículos y cuatro drones

Los efectivos secuestraron tres armas de fuego, entre ellas un pistolón calibre 28, un revolver calibre 38 y un arma de fabricación casera estilo “tumbera”. Un detalle llamó la atención de los agentes, ya que secuestraron cuatro drones, lo que refleja una dinámica de vigilancia del perímetro, debido a la presencia de este tipo de aparatos de vuelo no tripulado.

Como parte de los procedimientos, los agentes secuestraron cuatro vehículos, tres automóviles Chevrolet Sedan y una camioneta Pick Up. En el marco de la causa quedaron detenidas ocho personas, cinco hombres de entre 29 y 34 años y tres mujeres de entre 29 y 55 años.

Los agentes secuestraron cuatro drones, presuntamente utilizados para la vigilancia del perímetro de la vivienda.

Incautaron más de tres millones de pesos en efectivo

Debido a la magnitud del despliegue, la División Antinarcóticos de la Comarca contó con el apoyo logístico del Departamento Antinarcóticos Confluencia de Neuquén, la División Vaca Muerta de Añelo, la División El Pehuén de Zapala y la Dirección de Seguridad Interior local.

La investigación quedó a disposición de la Fiscalía de Cutral Co, que continuará con las medidas destinadas a determinar el funcionamiento de los puntos de venta y la participación de las personas vinculadas a la causa.