Plaza Huincul: lo declararon responsable de asesinar a tiros a su vecino

Un pistolero que baleó la vivienda de un hombre que vivía enfrente de su propiedad fue condenado por el delito de homicidio. El hecho ocurrió el año pasado.

El acusado de balear mortalmente a su vecino fue juzgado la semana pasada y este lunes se conoció el veredicto.

Un tribunal colegiado avaló el pedido del fiscal jefe Gastón Liotard y declaró penalmente responsable a Jairo Ariel Díaz por el homicidio de Alexis David Marín Bossel , cometido en mayo de 2025 en la ciudad de Plaza Huincul.

El delito por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la condena al concluir el debate, y que el tribunal avaló, es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el hecho ocurrió el 4 de mayo de 2025 alrededor de las 0:15, cuando Bossel se encontraba en su vivienda del barrio Altos del Sur.

Díaz, quien residía frente al domicilio de la víctima con quien había mantenido previamente una discusión, se presentó allí. En ese contexto, el acusado efectuó tres disparos con un arma de fuego desde la vereda y por encima de la reja de la vivienda, con la intención de darle muerte a la víctima.

Un impacto de bala en la cabeza

La víctima recibió un disparo en la cabeza y tras una derivación a la ciudad de Neuquén, falleció el 15 de mayo como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico provocado por la herida de arma de fuego.

El juicio se desarrolló la semana pasada durante tres jornadas, en las que se produjo la prueba en base a declaraciones testimoniales de familiares, peritos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación del caso.

fiscal jefe gaston liotard.jpg El fiscal jefe Gastón Liotard estuvo a cargo de la acusación en contra del violador de Plaza Huincul.

El tribunal, compuesto por los jueces Lisandro Borgonovo, Eduardo Egea y Federico Sommer, resolvió por unanimidad condenar a Díaz por el delito de homicidio agravado.

Con la resolución adoptada por el tribunal, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha para la realización de la audiencia de determinación de la pena.

Pasará casi 12 años preso por balacera mortal

Uno de los procesos por homicidio que se cerró días atrás tuvo como protagonista a Federico Norberto Abello, más conocido por su apodo de “Gordo Fede”. El criminal, ligado también al narcomenudeo, recibió una pena cercana a los 12 años por el crimen de Francisco Alexis Basualdo Millacán en el barrio Villa Ceferino de esta capital.

La decisión fue tomada por los jueces Raúl Aufranc, Marco Lupica Cristo y Andrés Repetto, quienes en forma inicial habían declarado la responsabilidad penal del acusado tras un juicio realizado en la Ciudad Judicial.

El crimen ocurrió la noche del 12 de enero de 2025 en el barrio Villa Ceferino. Según la acusación sostenida por la fiscalía durante el juicio, la víctima ingresó al domicilio de Abello para comprar estupefacientes. Allí comenzó una discusión que luego continuó en el exterior de la vivienda.

En ese contexto, el acusado efectuó tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros: uno no salió del arma, otro no impactó en la víctima y el tercero ingresó en el pecho de Basualdo Millacán, provocándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, Abello regresó brevemente a su casa y luego se retiró junto a su pareja en un auto.

Durante el juicio también se analizó un hecho previo de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil ocurrido en 2024. En un allanamiento realizado en el domicilio de Abello, la Policía encontró un arma oculta debajo del asiento de su vehículo.