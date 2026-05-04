Explosión y muerte en la refinería NAO: la fiscalía pidió condenas para cinco acusados

En el cierre del juicio, el fiscal jefe sostuvo que la tragedia fue consecuencia de graves fallas de seguridad y descartó que las víctimas hayan tenido responsabilidad.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de cinco personas por su responsabilidad en la explosión ocurrida en la refinería New American Oil (NAO) , un hecho que ocasionó la muerte de tres trabajadores y que, según la acusación, pudo haberse evitado.

El pedido fue formulado este lunes durante el alegato de clausura del fiscal jefe Gastón Liotard, en el marco del juicio que se lleva adelante por la tragedia ocurrida en septiembre de 2022 en la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

Las víctimas fatales fueron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara , operarios que se encontraban trabajando al momento de la explosión y que fallecieron a raíz de las consecuencias del siniestro.

Durante su exposición, Liotard planteó que la refinería operaba en condiciones deficientes desde el punto de vista de la seguridad. En ese sentido, describió un escenario con múltiples irregularidades: ausencia de procedimientos formales, falta de mediciones clave como temperatura y presión, y la utilización de equipamiento no apto para las tareas que se realizaban.

explosion incendio refineria plaza huincul

El fiscal también señaló la inexistencia de válvulas de seguridad y la presencia de instalaciones eléctricas que no cumplían con las normativas vigentes para entornos con riesgo de explosión. A esto se sumaron deficiencias en los sistemas de prevención de incendios y auditorías que, según indicó, certificaban condiciones que en la práctica no estaban garantizadas.

El proceso productivo, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del alegato estuvo enfocado en la elaboración del producto conocido como “recon”. De acuerdo con la fiscalía, este proceso se realizaba sin parámetros técnicos claros, con indicaciones verbales y variaciones en las proporciones de los componentes.

Esa forma de trabajo, explicó Liotard, generaba vapores altamente inflamables que, en determinadas condiciones, podían derivar en un escenario de alto riesgo. Según la reconstrucción presentada, la explosión se produjo precisamente por la acumulación de esos vapores y su posterior ignición en un sistema eléctrico que no era adecuado para ese tipo de ambiente.

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En su intervención, el fiscal rechazó de manera enfática la hipótesis planteada por las defensas, que buscaba atribuir responsabilidad a los trabajadores fallecidos.

“No se puede convertir a las víctimas en victimarios”, sostuvo, al tiempo que remarcó que los operarios se desempeñaban en un contexto sin protocolos ni análisis de riesgo. En esa línea, citó testimonios de especialistas que describieron el funcionamiento de la planta como una actividad realizada “a ciegas”, sin controles mínimos de seguridad.

Las responsabilidades penales

En su petitorio, la fiscalía solicitó que cuatro de los acusados —identificados por sus iniciales como G.F.M.T.M., S.F.S., G.B. y A.E.N.— sean condenados como autores del delito de estrago doloso agravado por el resultado de muerte.

En tanto, para una quinta imputada, C.N.G., el pedido fue por estrago culposo agravado por el resultado de muerte, al considerar que su accionar se encuadró en una conducta negligente o carente de pericia.

El planteo se sustenta en distintos artículos del Código Penal que contemplan este tipo de delitos cuando se producen consecuencias fatales.

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Otro de los ejes del alegato estuvo dirigido al rol de las auditorías externas. Según el fiscal, estas certificaron condiciones de seguridad que no existían, lo que permitió que la planta continuara operando pese a los riesgos.

Para la acusación, este punto resulta clave, ya que entiende que esas validaciones contribuyeron a sostener un funcionamiento irregular que terminó en tragedia.

Lo que viene en el juicio

El debate oral comenzó el 14 de abril y se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Alina Macedo Font.

Tras la exposición del fiscal —quien estuvo acompañado durante todo el proceso por la fiscal del caso Ana Mathieu—, las querellas adhirieron a la acusación en un alegato conjunto.

Para este martes está previsto que expongan las defensas de los imputados. Una vez finalizada esa etapa, el tribunal quedará en condiciones de deliberar y dar a conocer su veredicto.