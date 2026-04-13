Explosión en la refinería NAO: arranca el juicio por la muerte de tres operarios y las familias exigen "condenas ejemplares"

A casi cuatro años de la tragedia en Plaza Huincul, comienza el juicio contra cinco imputados. “Que esto sea un antes y un después”, pidió la hija de una de las víctimas.

Este martes14 de abril comenzará el esperado juicio por la explosión ocurrida en septiembre de 2022 en la refinería New American Oil S.A. (NAO) , una tragedia que terminó con la vida de los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. El proceso buscará determinar responsabilidades penales en un caso que, según la fiscalía, pudo haberse evitado.

El debate, que se extenderá en principio hasta el 30 de abril, estará a cargo de un tribunal colegiado y contará con más de 40 testigos. La acusación será sostenida por el fiscal jefe de Cutral Co , Gastón Liotard , y la fiscal del caso Ana Mathieu . El delito que se investiga es el de "estrago doloso".

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, alrededor de las 4:10 de la madrugada, cuando una emisión violenta de vapores inflamables desde el sector de procesos, puntualmente del Tanque 205, generó una deflagración y posterior explosión . Las llamas atraparon a los tres operarios, que intentaban dirigirse a la sala de bombas.

SFP Explosion incendio en refineria Plaza Huincul (43).JPG Sebastian Fariña Petersen

Para la fiscalía, el siniestro fue consecuencia de “un sinnúmero de incumplimientos” en materia de seguridad, fallas en equipos, falta de controles y una deficiente identificación de riesgos en un contexto operativo que calificaron como inseguro y previsible.

Explosión en la refinería de Plaza Huincul: “Que la justicia esté del lado de la verdad”

Cinco personas llegarán a juicio acusadas de estrago doloso agravado por el resultado muerte. En paralelo, el exgerente general de la firma quedó fuera del debate tras acceder a una suspensión de juicio a prueba, decisión que generó rechazo tanto de la fiscalía como de las querellas, pero que fue confirmada por instancias judiciales superiores.

En la previa del inicio del juicio, la voz de las familias volvió a poner en primer plano el reclamo de justicia. Laura Herrera, hija de Víctor Herrera, expresó su expectativa en diálogo con Línea Abierta de LU5.

“Por fin podemos decir que tenemos fecha de juicio. Mañana vamos a estar firmes como lo hicimos siempre”, sostuvo. Y agregó: “Ahora nos queda esperar que la justicia esté del lado de la verdad y que esto no quede en la nada, que signifique realmente algo”.

SFP Explosion incendio en refineria Plaza Huincul (2).JPG El humo de la explosión del 22 de septiembre de 202 se podía ver desde muy lejos. Sebastian Fariña Petersen

Herrera sostuvo que la causa logró reunir una importante cantidad de pruebas y testimonios que, según indicó, ponene de manifiesto graves negligencias.

“Se pudo demostrar que las negligencias de la empresa eran muchas y los oídos sordos eran demasiado. Las condiciones no eran aptas, por más que los papeles digan que estaba todo bien”, indicó.

“Me encantaría decir que somos las últimas víctimas en el petróleo, pero si siguen las mismas condiciones, no va a ser así” - Laura Herera, hija de Víctor Herrera, quien falleció en la trágica explisión. “Me encantaría decir que somos las últimas víctimas en el petróleo, pero si siguen las mismas condiciones, no va a ser así” - Laura Herera, hija de Víctor Herrera, quien falleció en la trágica explisión.

En ese sentido, cuestionó también las comunicaciones de la empresa sobre tareas de mantenimiento. “Nos parece una puesta en escena. No nos garantiza nada. Antes de la explosión también hubo un paro de planta y después pasó lo que pasó”, explicó la hija de la víctima.

A casi cuatro años del hecho, las familias insisten en que el juicio no solo debe determinar responsabilidades, sino también delinear un precedente en la industria, que en este casi tiene riesgos.

“Me encantaría decir que somos las últimas víctimas en el petróleo, pero si siguen las mismas condiciones, no va a ser así”, advirtió Herrera.

Finalmente, opinó de lo que esperan del proceso judicial. “Queremos una condena ejemplar. Sabemos que ninguna sentencia nos va a devolver a nuestros familiares, pero no puede quedar en la nada. Tres muertes de esta manera no pueden pasar desapercibidas”, sostuvo.

Un exgerente arregló y no irá a juicio

En tanto, el exgerente general de la empresa no será parte de este debate, ya que accedió previamente a una suspensión de juicio a prueba. Si bien Fiscalías y las querellas se opusieron a esa salida, la medida fue concedida por un Tribunal de Impugnación y luego confirmada por el Tribunal Superior de Justicia.

SFP Explosion incendio en refineria Plaza Huincul (27).JPG Sebastian Fariña Petersen

En una audiencia posterior, se fijaron las pautas del probation, que el imputado deberá cumplir durante un año y seis meses. Entre ellas, se incluyeron tareas comunitarias, controles periódicos, una donación económica en concepto de reparación social destinada a cuarteles de bomberos que intervinieron en el hecho, y la prohibición de contacto con familiares de las víctimas.

El juicio que comienza este martes y pondrá bajo la lupa a los imputados, además de los estándares de seguridad en una de las actividades de la cadena hidrocarburífera. Para las familias, será una instancia para pedir justicia y penas duras, o la confirmación de una impunidad que vienen denunciando desde el primer día.