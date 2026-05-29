Complicado rastrillaje sobre el río Neuquén para dar con el hombre desaparecido desde hace más de una semana

Se trata de una persona que tomó la decisión de arrojarse al cauce del río tras haber intentado robar elementos de una camioneta estacionada.

Un hombre de 32 años, desaparecido desde hace nueve días, continúa siendo buscado en las aguas del río Neuquén donde se arrojó tras ser perseguido por el dueño de una camioneta de la que supuestamente le había intentado robar elementos. Se trata de Héctor Lucas Llamani , de 32 años.

El comisario inspector Juan Barroso, jefe de Departamento Seguridad Personal a cargo de la División Homicidios, detalló a LM Neuquén que el hombre, oriundo de Salta y radicado en la región desde hace unos años, había sido perseguido por el propietario de una camioneta que advirtió que le estaban por robar una caja con miel artesanal que tenía en la camioneta estacionada en el barrio Provincias Unidas, cerca del Parque del Este.

“Al ser visto sacando un elemento, el damnificado huyó hacia el río Neuquén. Testimonios de un pescador y otras personas confirman que el hombre se arrojó al agua. Inicialmente, logró salir a la superficie cerca de la orilla, pero luego se sumergió y no se le volvió a ver”, relató Barroso a LM Neuquén.

El rastrillaje se fue extendiendo por ambas zonas ribereñas del río Neuquén, este y oeste, hasta la Confluencia, "pero hasta el momento no ha dado resultados positivos".

Incluso que “se hizo un rastrilaje en las islas, en la zona de Costa Norte, que es de Río Negro, por si había salido del agua y se había refugiado en algún lado. Pero por el momento dio resultado negativo. También tiene conocimiento la Policía de Río Negro, la cual está colaborando ante cualquier situación que que amerite su intervención”.

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Complicaciones en el río Neuquén

Ni bien la madre del hombre radicó la denuncia por su desaparción, el 25 de mayo, comenzaron a buscarlo. Por las aveiguaciones que se hicieron se determinó que hubo un hecho el día 20, cuando el damnificado al ver que estaba sacando elementos de su vehículo se da la fuga hacia el sector del río. Ocurrió el "mismo 20 de mayo", entre las 15 y las 16 horas.

desaparecido- río Neuquén-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

En particular, el río tiene un caudal considerable, pero "no tanto como el río Limay" en este momento. No obstante, el comsiario dijo que "tiene su caudal y tiene parte de correntada". Señaló que a diferencia del río Limay, en esa zona hay "muchos árboles" y "muchas ramas" bajo el agua debido a las crecidas que "se lleva todo". Esto complica la tarea de los buzos, ya que hay "muchos pozones" y "muchos remolinos". L