Elecciones en la UNCo: quiénes son los 17 nuevos decanos en cada una de las facultades

Christian Lopes es el nuevo rector y Lorena Higuera la flamante vicerrectora, quienes asumirán el próximo 12 de junio. ¿Quiénes son los decanos electos?

La Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) eligió a Christian Lopes como el nuevo rector que conducirá la casa de altos estudios hasta el 2030. La lista que encabezó, junto a su compañera de fórmula Lorena Higuera , logró imponerse sobre Impulsar la UNCo.

Los datos reflejados en el sitio oficial de la UNCo para el escrutinio indican que la Lista 1 "Futuro UNCo" sumó 52,85% de los votos, con el 98,21% de las mesas escrutadas. En toda la universidad hay 37 mil empadronados que corresponden a los cuatro claustros: docentes, no docentes, graduados y estudiantes, que estaban en condiciones de votar este 26 y 27 de mayo. La Lista 2 "Impulsar la UNCo", integrada por Carlos Espinosa y Ana Basset, sumó un 47,15% de los votos.

En la mayoría de las unidades académicas se presentó una sola lista para los decanatos. Ese escenario se repite en Humanidades, Informática, Ciencias Agrarias, Economía y Administración, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Médicas, Ciencias Marinas, el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, el Centro Regional Universitario Bariloche y el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur.

No obstante, compitieron entre dos listas en las facultades de Lenguas, Derecho y Ciencias Sociales, Turismo, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y el Centro Regional Universitario Zapala. La Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud es la que presenta el escenario más amplio, con tres propuestas electorales.

UNCO - Elecciones (6) Claudio Espinoza

Qué definieron los comicios en la UNCo

Los comicios definieron no solo quién reemplazará a Beatriz Gentile al frente del rectorado. También determinarán las renovaciones de las autoridades de las 17 unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue, además de los consejos directivos de cada facultad y los representantes ante el Consejo Superior.

En cada unidad académica se eligió decanas y decanos, junto a sus respectivos vices. A su vez, se votó para la integración de los consejos directivos, que están compuestos por 16 miembros, y se renovarán 40 lugares del Consejo Superior en representación de los distintos claustros.

La elección se realizó bajo la modalidad de Boleta Única de Papel, que concentra en una sola boleta las opciones disponibles para cada categoría. Según el cronograma electoral, las unidades académicas con sistema semipresencial ya votaron el 23 de mayo, entre las 10 y las 17, mientras que el resto lo hizo entre este martes y miércoles.

UNCO (1) Claudio Espinoza

Elecciones en la UNCo: los ganadores en cada facultad

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDECS): Julio Monasterio y María Belén Álvaro (Frente Unidad Fadecs). Ganó con el 59.08% de los votos, mientras que la Lista 22 “Impulsar la UNCo”, integrada por Moira Revsin y Marcelo Juan Padoan, obtuvo el 40,92%.





Julio Monasterio y María Belén Álvaro (Frente Unidad Fadecs). Ganó con el 59.08% de los votos, mientras que la Lista 22 “Impulsar la UNCo”, integrada por Moira Revsin y Marcelo Juan Padoan, obtuvo el 40,92%. Facultad de Lenguas (FALE): María de los Ángeles Male y Paula Liendo (Colcom). Ganó con el 56,39% de los votos, mientras que la Lista 18 “HF”, integrada por María Inés Arrizabalaga y Zoraida Risso, alcanzó el 43,61%.





María de los Ángeles Male y Paula Liendo (Colcom). Ganó con el 56,39% de los votos, mientras que la Lista 18 “HF”, integrada por María Inés Arrizabalaga y Zoraida Risso, alcanzó el 43,61%. Centro Regional Universitario Zapala (CREUZA): Marcelo Aranda y Mónica Rueda (CEA). Ganó con el 51,81%, mientras que la Lista 7 "Proza", integrada por María Graciela Bianchini y Jorge Caliani, alcanzó el 48,19%.





Marcelo Aranda y Mónica Rueda (CEA). Ganó con el 51,81%, mientras que la Lista 7 "Proza", integrada por María Graciela Bianchini y Jorge Caliani, alcanzó el 48,19%. Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA): Valentín Tassile e Ivana Milanesi (Proyectar). Ganó con el 67,3% de los votos, mientras que la Lista 20 “Intefacta”, integrada por Néstor Curzel y Elizabeth Ohaco, obtuvo el 32,7%.





Valentín Tassile e Ivana Milanesi (Proyectar). Ganó con el 67,3% de los votos, mientras que la Lista 20 “Intefacta”, integrada por Néstor Curzel y Elizabeth Ohaco, obtuvo el 32,7%. Facultad de Turismo (FATU): Juan Manuel Andrés y Carolina Merli (Integra). Ganó con el 58,08% de los votos, mientras que la Lista 24 “IFATU”, integrada por Gabriela Marenzana y José Martín Herrero, obtuvo el 41,92%.





Juan Manuel Andrés y Carolina Merli (Integra). Ganó con el 58,08% de los votos, mientras que la Lista 24 “IFATU”, integrada por Gabriela Marenzana y José Martín Herrero, obtuvo el 41,92%. Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (FACIAS): Liliana Liberati y Juan Vassallo. Ganó con el 61,46% de los votos, mientras que la Lista 12 “Unidad y Gestión”, integrada por Emelina Tierzo y Vanesa Aguilera, cosechó el 19,77%, y la Lista 2 “Cuidemos Facias”, integrada por Carla Franquelli y Marcela Schlenicer, obtuvo el 18,77%.

UNCO - Elecciones (1) Claudio Espinoza

Elecciones en la UNCo: los decanos ganadores, con listas únicas