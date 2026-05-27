El EPEN renovó su flota y Figueroa habló del futuro de las empresas públicas

El organismo incorporó 60 camionetas nuevas para reducir el alquiler de vehículos. El destinó que les darán a los rodados en toda la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles la entrega de 60 camionetas equipadas tipo pick up destinadas al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) . La incorporación de las nuevas unidades implicó una inversión total de 4.569.473.529 pesos y forma parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno provincial para consolidar la capacidad operativa del organismo, avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de la flota vehicular y reducir progresivamente la dependencia de vehículos alquilados.

Figueroa reivindicó el rol de las empresas públicas, así como de sus empleados. Recordó que cuando comenzó la gestión, en el EPEN “había 450 compañeros que no tenían los derechos adquiridos porque no había una normativa pertinente y fuimos escalonando determinadas acciones. Hoy son 917 agentes del EPEN que trabajan con frío, con calor, con viento, con nieve arreglando las líneas”.

También indicó que “muchos piensan que privatizar es la solución, nosotros decidimos potenciar las empresas del Estado, dar los derechos a su gente, dar las herramientas e invertir en las obras para prestar un mejor servicio”.

Obras en la provincia

En este sentido, el mandatario destacó obras que se realizan en la provincia, como la reposición del transformador en Centenario, “la ampliación de la potencia para Senillosa con una proyección de 60 mil habitantes, trabajar para tener el transformador en la estación Pío Proto, en San Martín de los Andes, una obra sumamente necesaria”.

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En el sur, “hace años que el gobierno provincial hizo una inversión necesaria desde Villa La Angostura hasta la intersección de las rutas 237 y 40. Esos cables quedaron enterrados, esperando la buena voluntad de los gobiernos nacionales y nosotros vamos a hacer esa obra desde Alicurá hasta Villa La Angostura, y desde Villa La Angostura hasta Traful”, relató.

Se trata de la interconexión eléctrica Alivilla (Alicurá - Villa La Angostura). La obra comprende un tendido de alta tensión de 132 kV a lo largo de 90 kilómetros, diseñado para terminar con la dependencia del diésel y garantizar la calidad del servicio en la región.

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La obra demandará “una inversión importante de cerca de 80 millones de dólares, pero estamos seguros que se van a recuperar y vamos a tener mejor servicio”, expresó Figueroa al respecto.

El Anillo Norte

También se refirió al Anillo Norte, “tantos años prometida la conexión desde Las Lajas hasta Chos Malal, eso le dará seguridad energética a todo el norte neuquino y robustez a todo el sistema”.

El gobernador destacó que “trabajamos para la provincia de 2030, visualizada en un millón de habitantes”, y agregó que “los neuquinos hemos construido un ecosistema de trabajo que nos permite crecer a pasos agigantados, por eso tenemos muchas cosas para defender, y la defensa de Neuquén es a través de La Neuquinidad”.

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Por su parte, el titular del EPEN, Mario Moya, resaltó el respaldo del gobierno provincial a las empresas públicas y recordó que “desde el inicio de la gestión el gobernador nos planteó el acompañamiento y la defensa de las empresas públicas, pero también el desafío de ser organismos eficientes”. En ese sentido, aseguró que el ente avanza “con obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y reactivación de proyectos históricos que eran muy esperados por distintas localidades de la provincia”.

Moya remarcó además que la incorporación de las nuevas unidades forma parte de una política de fortalecimiento operativo del organismo. “Con las 50 camionetas incorporadas el año pasado dejamos de alquilar vehículos, lo que nos permitió generar ahorro y avanzar hoy con la entrega de estas 60 nuevas camionetas totalmente equipadas para tareas de servicio, mantenimiento, operación y acompañando el plan de obras junto a municipios y comisiones de fomento”, indicó.

Finalmente, puso en valor el trabajo cotidiano de trabajadores y trabajadoras del organismo. “Son quienes sostienen el servicio todos los días, aun en condiciones climáticas adversas, de noche o durante fechas especiales”, expresó.

Destino de las camionetas

En una primera licitación se incorporaron 50 unidades. Eso permitió reducir los alquileres de vehículos y generar un ahorro que, junto con un plan de mejora en la cobranza y una gestión financiera ordenada, hizo posible avanzar con esta nueva licitación utilizando fondos propios del organismo.

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Las camionetas serán distribuidas en distintas localidades y sectores operativos de la provincia, priorizando aquellas regiones donde existe una mayor necesidad de reforzar servicios y optimizar recursos.

Entre las localidades alcanzadas se encuentran Huinganco, Andacollo, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Buta Ranquil, Centenario, San Patricio del Chañar, Añelo, Senillosa, Aluminé, Villa Pehuenia, Picún Leufú, Rincón de los Sauces, Las Coloradas, Chos Malal, Piedra del Águila, Zapala, Neuquén, Villa El Chocón, Paso Aguerre, Las Lajas, Cutral Co y Junín de los Andes.

Además, parte de las unidades será destinada al Centro de Operación y Mantenimiento Eléctrico de Zapala, donde trabajan cuadrillas especializadas en el mantenimiento de estaciones transformadoras, líneas eléctricas, sistemas de protección y depósitos operativos.

Estas inversiones buscan fortalecer el servicio público de energía, mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y acompañar el crecimiento de la infraestructura energética en toda la provincia, garantizando una presencia más eficiente del EPEN en cada región del Neuquén.