Nación pagó a Neuquén la primera cuota de una vieja deuda

Es la que ANSES tiene con el ISSN. Fue el primer envío de fondos de un acuerdo que se cancelará en 12 meses.

Este miércoles, el gobierno del presidente Javier Milei canceló con la provincia de Neuquén la primera cuota de una parte de la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tiene con el ISSN por el mantenimiento de su caja jubilatoria.

Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la provincia se confirmó a LM Neuquén el pago de 4.000 millones de pesos, de un total de $48.000 millones, que se abonarán en 12 cuotas mensuales (esta de mayo fue la primera) como anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional neuquino correspondiente a 2026.

El esquema contempla estos giros mensuales en el marco del régimen de asistencia financiera que la Nación mantiene con aquellas provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales. En el caso de Neuquén, se trata de un reclamo que se arrastra desde la década de 1990, cuando la provincia decidió mantener bajo su órbita la administración de las jubilaciones y pensiones.

Recupero de una vieja deuda

Cuando en marzo se firmó el decreto que ratificaba el acuerdo con Nación, se explicó que esto permitirá avanzar en la recuperación de recursos que el Estado central adeuda desde hace décadas, y que es un punto de inflexión en una discusión histórica que había quedado estancada durante años.

Según precisó en su momento Guillermo Koenig, ministro de Economía de Neuquén, la deuda acumulada hasta 2025 superaría los 350.000 millones de pesos, aunque aclaró que ese número deberá ser validado a partir de un proceso de auditoría, que será llevado adelante de manera conjunta entre la ANSES y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), y tendrá como objetivo determinar el resultado definitivo del sistema previsional provincial. A partir de esa evaluación, ambas partes deberán acordar los mecanismos de compensación o cancelación del resto de la deuda.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, debió recurrir a deuda para afrontar los compromisos.

Avance

Si bien este acuerdo, por el cual Nación comenzó con los desembolsos, no resuelve la cuestión de fondo, es un avance hacia un proceso que había quedado estacando y que ahora se reflotó. De hecho, durante la anterior gestión del gobierno nacional, a mediados de 2023, se había obtenido un compromiso de pago que después no se concretó.

El decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa en marzo también faculta al Ministerio de Economía provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para incorporar estos recursos y “a instrumentar los mecanismos administrativos que permitan su efectiva recepción”.

Los fondos que se reciban estarán destinados a garantizar el sostenimiento del sistema previsional neuquino que representa, según se informó en su momento desde la cartera de Hacienda, uno de los principales componentes del gasto público provincial.

Desde lo político, la discusión por las cajas previsionales no transferidas fue históricamente un punto de tensión entre las provincias y el Estado nacional, especialmente en aquellos distritos que, como Neuquén, conservaron el control de sus sistemas.