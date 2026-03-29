Neuquén empieza a cobrar una deuda histórica de Anses con la caja del ISSN

Rolando Figueroa ratificó el acuerdo con ANSES con anticipos mensuales al tiempo que se audita una deuda millonaria con la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este viernes el decreto 423/2026, mediante el cual la provincia ratificó el acuerdo alcanzado en febrero con la Anses para el envío de fondos destinados a la caja jubilatoria provincial. El entendimiento prevé transferencias por un total de 48.000 millones de pesos , que se abonarán en 12 cuotas mensuales como anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional neuquino correspondiente a 2026.

El esquema contempla giros mensuales de 4.000 millones de pesos desde mayo de 2026 hasta abril de 2027, en el marco del régimen de asistencia financiera que la Nación mantiene con aquellas provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales. En el caso de Neuquén, se trata de un reclamo que se arrastra desde la década de 1990, cuando la provincia decidió mantener bajo su órbita la administración de las jubilaciones y pensiones.

Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la firma del decreto permite avanzar en la recuperación de recursos que, según sostienen, la Nación adeuda desde hace décadas. En ese sentido, el acuerdo es presentado como un punto de inflexión en una discusión histórica que había quedado estancada durante años.

Rolando Figueroa El gobernador Rolando Figueroa firmó el acuerdo con Nación por la deuda histórica.

Al momento de sellarse el entendimiento, el gobernador destacó que se trata de “un logro significativo” para la provincia, al tiempo que valoró la posibilidad de haber reactivado el diálogo con el Gobierno nacional en torno a un tema sensible para las finanzas públicas.

Deuda de Anses con Neuquén: qué dijo el ministro Guiklermo Koenig

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, fue uno de los principales voceros del acuerdo y aseguró que representa “un paso muy importante en el proceso de conseguir que Nación pague lo que le debe a Neuquén”. Según precisó, la deuda acumulada hasta 2025 superaría los 350.000 millones de pesos, aunque aclaró que ese número deberá ser validado a partir de un proceso de auditoría.

Ese proceso será llevado adelante de manera conjunta entre la Anses y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), y tendrá como objetivo determinar el resultado definitivo del sistema previsional provincial. A partir de esa evaluación, ambas partes deberán acordar los mecanismos de compensación o cancelación de la deuda.

Guillermo Koenig-2 El ministro de Economía de la provincia de Neuquén, Guillermo Koenig.

Koenig explicó que “es un proceso complejo y lleva tiempo”, pero remarcó que, pese a ello, el acuerdo implica un avance concreto luego de años sin definiciones. En esa línea, subrayó la importancia de haber establecido un esquema de pagos anticipados mientras se desarrollan las auditorías técnicas.

El decreto firmado por Figueroa también faculta al Ministerio de Economía provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para incorporar estos recursos y a instrumentar los mecanismos administrativos que permitan su efectiva recepción. Los fondos estarán destinados a garantizar el sostenimiento del sistema previsional neuquino, que representa uno de los principales componentes del gasto público provincial.

Un hito para la gestión

En términos políticos y financieros, la ratificación del acuerdo es leída dentro del oficialismo como un hito de gestión, en tanto implica no solo la llegada de recursos frescos sino también la reactivación de una negociación de larga data con el Estado nacional. La discusión por las cajas previsionales no transferidas ha sido históricamente un punto de tensión entre las provincias y la Nación, especialmente en aquellos distritos que, como Neuquén, conservaron el control de sus sistemas.

“Es una buena noticia y un avance concreto en un reclamo histórico”, sostuvo Koenig, quien además remarcó que la provincia “siempre defiende los intereses de Neuquén”. En ese sentido, concluyó: “Vamos a acompañar todo lo que sea bueno para la provincia y a pelear por eso”.