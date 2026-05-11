Anses | Calendario de pagos del 11 al 15 de mayo: cómo cobran los jubilados según el DNI y los montos

El organismo previsional, Anses , definió su cronograma de cobros y el aumento de sus prestaciones para mayo 2026 .

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden conocer el calendario de cobro y el monto correspondiente a mayo 2026 . Como sucede desde hace más de dos años, el aumento mensual se establece según el índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Por otro lado, el cronograma de pagos se define según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, en un sistema que permite un mayor orden y previsibilidad en la acreditación de los haberes. En el quinto mes del año, el calendario sufrió modificaciones por los feriados del 1ro de mayo (Día del Trabajador) y 25 de mayo (Conmemoración de la Revolución de Mayo).

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del 11 de mayo

: a partir del 11 de mayo DNI terminados en 1 : a partir del 12 de mayo

: a partir del 12 de mayo DNI terminados en 2: a partir del 13 de mayo

a partir del 13 de mayo DNI terminados en 3: a partir del 14 de mayo

a partir del 14 de mayo DNI terminados en 4 : a partir del 15 de mayo

: a partir del 15 de mayo DNI terminados en 5 : a partir del 18 de mayo

: a partir del 18 de mayo DNI terminados en 6 : a partir del 19 de mayo

: a partir del 19 de mayo DNI terminados en 7: a partir del 20 de mayo

a partir del 20 de mayo DNI terminados en 8 y 9: a partir del 21 de mayo

Captura de pantalla 2026-05-11 151414

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de mayo

a partir del 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 26 de mayo

: a partir del 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5 : a partir del 27 de mayo

: a partir del 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de mayo

a partir del 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de mayo

Captura de pantalla 2026-05-11 151423

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del 11 de mayo

a partir del 11 de mayo Documentos finalizados en 2 y 3 : a partir del 12 de mayo

: a partir del 12 de mayo Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del 13 de mayo

a partir del 13 de mayo Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del 14 de mayo

a partir del 14 de mayo Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del 15 de mayo

De cuánto es el aumento y cómo quedan las jubilaciones y pensiones en mayo 2026

La actualización mensual de las jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones de la ANSES se define a través de la fórmula de movilidad que toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás difundido por el INDEC. Es decir, para establecer la suba de mayo, se utiliza el índice de marzo, que arrojó un aumento de precios de 3,4%. Sin embargo, este sistema toma dos decimales, por lo que queda en 3,38%.

desempleo anses.png Los jubilados y pensionados tendrán un aumento de 3,38% en el quinto mes del año.

De esta manera, la jubilación mínima subirá a $393.250, pero si se le agrega el bono extra de $70.000 -que ya lleva más de dos años congelado en esa cifra- el haber mensual más bajo estará en $463.250. En tanto, solo recibirán el bono de forma completa quienes cobren la misma. Para aquellos que perciban más de $393.250, tendrán un proporcional hasta llegar a los $463.250. Quienes superen este monto no contarán con ninguna cifra adicional.

El incremento del 3,38% también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $314.600 sin bono y $384.600 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $275.275 sin bono y $345.275 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $393.250 sin bono y $463.250 con bono.

De cuánto será el aumento en junio 2026

Este jueves 14 de mayo se conocerá el dato de inflación correspondiente a abril 2026. Este índice será el que marque el aumento en las jubilaciones y pensiones en junio 2026. Según estimaciones privadas, el IPC mostrará una desaceleración respecto a meses anteriores y se ubicará en torno al 2,5%, con un piso más cercano al 2% en alimentos y bebidas.