En mayo de 2026, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) efectivizará un pago global de casi $500.000 para determinados titulares de la AUH y la Tarjeta Alimentar . ¿A quiénes alcanza este beneficio?

Anses: un grupo cobrará casi $500.000 en mayo con la AUH y la Tarjeta Alimentar

Los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Así, en el mes de mayo de 2026 , un grupo específico percibirá casi $500.000 . ¿A qué beneficiarios de la AUH y la Tarjeta Alimentar alcanza este importe?

Cabe recordar que, en abril de 2026, las asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 2,90%. Así, en el cuarto mes del año, la Asignación Universal por Hijo fue de $136.666, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo de $68.341 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad de $222.511.

En abril de 2026, la Asignación Universal por Hijo fue de $136.666. En mayo de 2026, se incrementará un 3,4%,

Este grupo cobrará casi $500.000 de parte de la Anses en mayo de 2026

Una madre con tres hijos (uno de ellos menor de 3 años) percibirá casi $500.000 en mayo de 2026 de parte de la Anses.

A este importe se llega al sumar $339.150 correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), $108.062 en concepto de la Tarjeta Alimentar y $40.166 por el programa Complemento Leche.

Cabe resaltar que, en mayo de 2026, el importe correspondiente a la AUH es de $141.312 -con el aumento del 3,4% incluido mencionado más arriba-. Sin embargo, la Anses retiene el 20 por ciento de este importe hasta la presentación de la Libreta, por lo que el monto efectivo a cobrar será de $113.050 por hijo.

En tanto, en el quinto mes del año, la Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Es oportuno resaltar que los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

El tercer ingreso adicional es el Complemento Leche, parte del Plan 1000 Días, orientado a niños de hasta tres años. Con el ajuste por inflación, el monto es de $40.166 por cada menor en ese rango etario.

La Tarjeta Alimentar es el instrumento social de la Nación La Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos.

Por qué el monto de la AUH se incrementa mes a mes y el de la Tarjeta Alimentar sigue congelado

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En consecuencia, el incremento del 3,4% se debe al IPC registrado en marzo de 2026.

Así, los montos de las asignaciones se actualizan todos los meses por la fórmula mencionada más arriba, mientras que la Tarjeta Alimentar -que depende del Ministerio de Capital Humano- continuará con los mismos valores. Ello se debe a que su aumento no está atado al índice de precios, sino a una decisión administrativa del Gobierno.

La Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que: