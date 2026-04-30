Discusión, brote y terror: un hombre con tobillera electrónica incendió su departamento con su mujer y su bebé adentro

Tras una violenta pelea, el hombre —de nacionalidad peruana y con antecedentes penales— habría iniciado el fuego en el dormitorio. Hay 10 intoxicados.

Este jueves por la madrugada se vivieron momentos de tensión en CABA . Un edificio ubicado en avenida Corrientes y Paraná se incendió en el dormitorio de un séptimo piso y los vecinos tuvieron que ser evacuados.

Una mujer y su bebé de un año tuvieron que ser evacuadas del departamento donde se originó el incendio, que habría prendido fue su pareja tras una discusión. El edificio, ubicado en el barrio porteño de San Nicolás, se vio afectado por el humo y vecinos de los pisos 6, 7, 8 y 9 tuvieron que ser evacuados.

Según fuentes policiales, Bomberos de la Ciudad llegaron minutos antes de las 5 de la mañana y lograron controlar el fuego utilizando una línea de 38 milímetros. Tres dotaciones de Bomberos trabajaron en la zona junto al SAME, quien atendió a algunos heridos, entre ellos dos menores y ocho adultos fueron atendidos con oxigenación dentro de las ambulancias.

Posteriormente se trasladó al Hospital Ramos Mejía a dos mujeres policías que sufrieron intoxicación por monóxido de carbono.

Desde el movil de C5N, indicaron que el hecho habría sido desencadenado en medio de una discusión de pareja que derivó en un presunto brote psicótico por parte del hombre, quien fue detenido en el lugar.

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Una conflictiva pareja, los protagonistas del incendio

Desde Infobae revelaron que se trata de un hombre de nacionalidad peruana, que cuenta con antecendentes. Entre ellos, una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple.

Por el momento el hombre permanece demorado y a disposición de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias exactas del hecho y si existían denuncias previas por violencia de género.

Según los vecinos, el agresor afrontaba un proceso judicial y tenía tobillera electrónica. Asimismo, muchos dejaron en claro que estaban acostumbrados a las peleas que mantenían.

"A mí me despertó el ruido de los bomberos, pero acá estamos acostumbrados: ya habían venido varias veces por peleas entre la misma pareja. Esto ya es el colmo, el incendio fue demasiado", relató una vecina del décimo piso en diálogo con C5N.

incendio edificio calle corrientes (1)

Respecto a las víctimas, se trata de su pareja e hija, tuvieron que recibir auxilio de Bomberos para salir del departamento. Ambas fueron trasladadas por el SAME al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono.

Evacuados y estado del edificio

Un total de 25 evacuados permanecen asistidos por personal municipal en un punto de reunión cercano. Se les brindó atención médica por inhalación leve de humo, aunque no se registraron internaciones graves. Técnicos evaluarán la estructura del edificio antes de autorizar el regreso de los residentes afectados por el incendio en avenida Corrientes.

El tránsito en la zona de Corrientes fue interrumpido durante el operativo y hubo desvíos momentáneos. Las autoridades pidieron evitar la zona y seguir las indicaciones de seguridad mientras continúan las pericias.

Fuentes policiales confirmaron que en el lugar no se reportaron fallecidos y que los evacuados reciben contención en centros cercanos. El operativo continuará con labores de enfriamiento y controles de monóxido para asegurar que no haya riesgos posteriores. Se espera un informe oficial en las próximas horas con el detalle de las causas.