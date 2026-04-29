Un jurado popular analiza la prueba del crimen a traición de Franco Ramírez

Una vez finalizados los alegatos de las partes, el jurado recibió la instrucciones y pasó a deliberar. El hecho ocurrió en junio del año pasado.

Apenas dos jornadas se dispusieron para el desarrollo del juicio por el crimen de Franco Ramírez y su familia espera que la prueba sea más que contundente para condenar al presunto asesino. En las próximas horas, se conocerá el destino del imputado.

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo es quien encabeza la acusación en el juicio por jurados que comenzó el martes contra Pedro Juan Cides , el hombre al que se le atribuye el homicidio de Franco Daniel Ramírez , cometido el 1 de junio de 2025 en Loncopué.

El proceso se desarrolla con un jurado popular de 12 integrantes, en paridad de género, bajo la dirección de la jueza técnica Carolina González, y se prevé que finalice este miércoles.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, en una vivienda del barrio 114 Viviendas, donde un grupo de personas compartía una comida y jugaba al truco. Minutos antes, cerca de las 3:30, la víctima habría realizado un chiste que generó una ofuscación momentánea en el imputado, situación que se disipó y permitió que la reunión continuara con normalidad.

fiscal laura pizzipaulo Ministerio Público Fiscal

Sin embargo, poco después, el acusado se levantó de su silla con un cuchillo de grandes dimensiones oculto entre sus ropas, rodeó la mesa y, sin mediar palabra, le asestó una puñalada a la altura del corazón, provocándole la muerte por un taponamiento cardíaco.

La fiscalía sostiene que el ataque fue súbito y a traición, y que el imputado aprovechó el estado de vulnerabilidad de la víctima, quien presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Según el informe médico incorporado a la causa, ese nivel de intoxicación le generaba una incapacidad plena para prever, evitar o responder a una agresión. Ese contexto, que —de acuerdo a la acusación— era conocido por el imputado, es el que fundamenta la calificación provisoria de homicidio agravado por alevosía, en calidad de autor.

Durante el juicio se recibió la declaración de testigos presenciales, peritos y la incorporación de prueba documental y científica. El veredicto del jurado popular se conocerá en las próximas horas, tras los alegatos de cierre de las partes.

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue Pedro Cides fue acusado por la fiscal Laura Pizzipaulo de homicidio simple por el asesinato de Franco Ramírez.

Quién era Franco: el que calmaba todo

En una entrevista en exclusiva con LM Neuquén, su hermano Sebastián describió a Franco: “Era una persona muy alegre, de esas personas generosas que están siempre para dar una mano a todo el mundo. Tenía muchos amigos”. Luego agregó: “No era de problemas. No era de peleas. Si veía a alguien mal, se acercaba. Si había que ayudar, ayudaba”.

Tenía 30 años (nació el 16/06/94) y una hija de 12. “Era un gran padre. Y eso es algo con lo que nuestra familia va a convivir para siempre: esa pequeña va a crecer con su papi, como le decía ella, solamente en fotos”, sostuvo cruzado por un dolor infinito.

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Los Ramírez son de Loncopué. “Somos gente muy tranquila y de bien. Muy alejada de conflictos, de cualquier tipo. Tampoco imaginamos en nuestra familia que podía pasar algo así”, afirmó.

Para Sebastián, el juicio es más que una sentencia. Es un mensaje.

“Espero que esta causa trascienda, deje algo. Que sirva para algo más que una sentencia. Porque si alguien puede hacer lo que hizo Cides, y después la condena se achica o se negocia, el mensaje que queda es que para la justicia la vida no vale, o peor incluso, hacer que valga más la vida de un asesino, buscando la forma en que pueda salir en libertad”, apuntó con firmeza. A continuación, agregó que “por eso luché con todas las fuerzas en esta causa, por hacer valer la vida de mi hermano. Desearía que a ninguna familia más le pasara, pero si pasa, que puedan tener el antecedente de una condena ejemplar”.