El caso de MrBeast: qué es la enfermedad de Crohn, cuáles son sus síntomas y cómo impacta en su vida

El influencer contó cómo le diagnosticaron la enfermedad en la adolescencia y el tratamiento que recibe para controlar el cuadro.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, habló sobre su diagnóstico de enfermedad de Crohn.

El creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast , habló sobre su diagnóstico de enfermedad de Crohn , una afección inflamatoria intestinal que le detectaron durante la adolescencia y que afecta el funcionamiento del sistema digestivo.

El influencer que cuenta con millones de seguidores en todas sus redes explicó que los primeros síntomas se manifestaron con episodios reiterados que alteraban su vida cotidian a. “La enfermedad de Crohn es cuando tu sistema inmunitario se ataca a sí mismo. Así que sí, cuando tenía 15 años , empecé a ir al baño ocho, nueve, diez veces al día, sin digerir nada de comida porque mi tracto gastrointestinal literalmente se estaba atacando a sí mismo”, indicó.

Según su testimonio, la enfermedad también derivó en una pérdida de peso significativa en poco tiempo. “Perdí 23 kilos, lo cual es una locura porque ya era bastante delgado”, señaló en una entrevista con el canal The Diary of a CEO, publicada hace poco más de un año, pero que tomó trascendencia en los últimos días.

En paralelo, MrBeast describió el dolor que experimenta durante los episodios más severos: “Duele muchísimo porque se inflama mucho. Y sientes como si alguien te estuviera apuñalando en el estómago con un cuchillo constantemente”.

Donaldson también se refirió al tratamiento que recibe actualmente. “Estoy tomando un medicamento bastante fuerte llamado Remicade, que básicamente destruye tu sistema inmunitario”, afirmó.

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En ese contexto, el youtuber nacido hace 27 años en Kansas, Estados Unidos, vinculó la medicación con infecciones frecuentes: “Tuve COVID seis veces. Me dio herpes zóster. Me enfermo todo el tiempo”.

En sus declaraciones, agregó detalles sobre el impacto cotidiano de la enfermedad. “La verdad es que fue bastante duro. Y luego, a veces, me da un brote repentino y me deja muy enfermo y muy cansado. Vivo la vida en modo difícil, para ser honesto”, expresó.

Qué es la enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos sanos del tracto digestivo, generando inflamación crónica.

Puede afectar cualquier parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque con mayor frecuencia compromete los intestinos. Esta inflamación puede interferir en la digestión y en la absorción de nutrientes.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la diarrea persistente, el dolor abdominal, la pérdida de peso y la fatiga. En algunos casos, pueden presentarse infecciones graves asociadas al cuadro clínico.

“Es muy raro. Tu sistema inmunitario en tu intestino piensa que tu intestino es un invasor extraño. Y entonces empieza a atacarse a sí mismo (...) por eso bajas de peso rápidamente”, describió MrBeast.

Cuáles son los factores y cuándo se diagnostica

Las causas de la enfermedad de Crohn no están completamente establecidas. Investigaciones médicas indican que puede existir una combinación de factores genéticos, ambientales y relacionados con hábitos de vida, aunque ninguno de ellos por sí solo explica su aparición.

Datos de la Fundación Crohn's & Colitis señalan que el diagnóstico es más frecuente en adolescentes y en personas de entre 20 y 30 años. A pesar de la posible predisposición genética, no es posible determinar con precisión quién desarrollará la enfermedad en función de los antecedentes familiares.

MrBeast El influencer MrBeast realiza pruebas en las que entrega importantes premios y también hace actividades benéficas.

El tratamiento médico se orienta a controlar la inflamación y reducir la actividad del sistema inmunológico, con el objetivo de disminuir los síntomas y limitar la progresión de la enfermedad.

“Si alguien se despierta con energía, ya me lleva muchísima ventaja. Me lo pone mucho más difícil”, admitió Donaldson.