Una operación internacional contra el abuso sexual infantil incluyó dos allanamientos en Neuquén

La operación internacional “Aliados por la infancia VI” registró avances en Neuquén. Se realizaron dos allanamientos con importantes secuestros.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén participó de la operación internacional “Aliados por la infancia VI” , un despliegue coordinado en 16 países para investigar delitos vinculados al abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes.

En la capital neuquina, el organismo intervino con dos allanamientos solicitados por la fiscalía de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales.

Los procedimientos se concretaron durante la mañana con la participación del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatté, junto a personal de la Policía provincial. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Raúl Aufranc.

Investigación y secuestro de dispositivos en Neuquén

La investigación forma parte de una acción simultánea desarrollada en naciones como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Perú, entre otros, además de distintas provincias del territorio argentino.

En el caso de Neuquén, la intervención se originó a partir de una investigación iniciada a mediados de febrero tras un reporte emitido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.

El trabajo se enmarca en el convenio de cooperación internacional con el sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Online Protection System).

OBEID- SABATÉ- MPF

El informe recibido alertó sobre accesos vinculados al almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil, asociados a distintas direcciones IP. A partir de requerimientos a empresas de telefonía, la fiscalía y la Policía lograron identificar dos domicilios en la ciudad de Neuquén.

Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, tablets, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento externo —como discos duros, pendrives y tarjetas de memoria—, además de otros elementos relevantes para la investigación. También fueron identificadas las personas que habitan en cada vivienda.

Con la información obtenida, la fiscalía avanzará en el análisis del material incautado para definir los próximos pasos del proceso judicial.

Centenario: investigan a tres personas por tenencia de material de abuso sexual infantil

Los casos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil se siguen reiterando en gran parte del norte patagónico y en octubre de 2025 en Centenario, se desarrolló un importante procedimiento a cargo de la División Delitos Sexuales y la División Grooming de la Policía neuquina. Fueron incautados varios equipos informáticos y se registró a tres personas bajo sospecha.

Los hechos denominados según sus siglas como MASI (Material de Abuso Sexual Infantil) ya no son una novedad en la región y distintas organizaciones como también oficinas judiciales buscan avanzar en investigaciones que involucran a hombres y mujeres. El comisario Simón Espinoza, quien se encuentra al frente de la División Grooming, dependiente de Seguridad Personal, confirmó a este diario las actuaciones que se llevaron a cabo en la presente jornada y que determinaron el secuestro de computadoras y celulares.

La identificación de los moradores se realizó en un domicilio ubicado en el barrio Villa Obrera, en Centenario. Apenas se confirmó que se trataba de las personas bajo sospecha, la fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén concretó un pedido de allanamiento a un juez de garantías.

La división de Delitos Sexuales allanó en calle Leguizamón al 1800.

Tres sospechosos de tenencia de MASI

Espinoza precisó que no fue necesario el apoyo de ninguna otra unidad policial y que los integrantes de las divisiones a su cargo fueron los encargados de los secuestros y la identificación de los ocupantes de la propiedad. “Todos mayores”, especificó, aclarando que no se avanzó con ninguna otra acción debido a que deberá determinarse qué persona fue la que tuvo o distribuyó material de abuso sexual infantil.

La denuncia inicial se recibió en el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y, luego, se informó a la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. Debido a que según los IP de algunas computadoras se comprobó que los sospechosos vivían en Centenario, se enviaron los datos al Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

A la hora de dar un detalle de los elementos incautados, Espinoza indicó que “se secuestraron dos CPU, una netbook y 13 celulares”. Todos los equipos serán peritados y se establecerá si tienen archivos con MASI. Apenas se compruebe la existencia de material de abuso, el MPF podrá avanzar con una audiencia de formulación de cargos.