Centenario: investigan a tres personas por tenencia de material de abuso sexual infantil

Los efectivos de las divisiones Delitos Sexuales y Grooming hicieron un seguimiento de tres sospechosos y allanaron una vivienda. Incautaron CPU y celulares.

Los casos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil se siguen reiterando en gran parte del norte patagónico y este jueves, en Centenario , se desarrolló un importante procedimiento a cargo de la División Delitos Sexuales y la División Grooming de la Policía neuquina . Fueron incautados varios equipos informáticos y hay tres personas bajo sospecha.

Los hechos denominados según sus siglas como MASI (Material de Abuso Sexual Infantil) ya no son una novedad en la región y distintas organizaciones como también oficinas judiciales buscan avanzar en investigaciones que involucran a hombres y mujeres. El comisario Simón Espinoza, quien se encuentra al frente de la División Grooming , dependiente de Seguridad Personal, confirmó a este diario las actuaciones que se llevaron a cabo en la presente jornada y que determinaron el secuestro de computadoras y celulares.

“Se empezó con un trabajo hace un par de meses”, destacó el jefe policial sobre la pesquisa, que tuvo una primera etapa con la identificación de los moradores de un domicilio ubicado en el barrio Villa Obrera, en Centenario. Apenas se confirmó que se trataba de las personas bajo sospecha, la fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén concretó un pedido de allanamiento a un juez de garantías.

Tres sospechosos de tenencia de MASI

Espinoza precisó que no fue necesario el apoyo de ninguna otra unidad policial y que los integrantes de las divisiones a su cargo fueron los encargados de los secuestros y la identificación de los ocupantes de la propiedad. “Todos mayores”, especificó, aclarando que no se avanzó con ninguna otra acción debido a que deberá determinarse qué persona fue la que tuvo o distribuyó material de abuso sexual infantil.

La denuncia inicial se recibió en el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y, luego, se informó a la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. Debido a que según los IP de algunas computadoras se comprobó que los sospechosos vivían en Centenario, se enviaron los datos al Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

La división de Delitos Sexuales allanó en calle Leguizamón al 1800.

A la hora de dar un detalle de los elementos incautados, Espinoza indicó que “se secuestraron dos CPU, una netbook y 13 celulares”. Todos los equipos serán peritados y se establecerá si tienen archivos con MASI. Apenas se compruebe la existencia de material de abuso, el MPF podrá avanzar con una audiencia de formulación de cargos.

En cuanto a la conducta de los ocupantes de la casa allanada, Espinoza apuntó que no tuvieron ningún inconveniente.

Varias investigaciones en la región

En la región, la investigación por MASI más destacada involucró al periodista roquense Emiliano Gatti, quien terminó condenado. Un Tribunal de Juicio le impuso la pena de seis años de prisión efectiva luego de declararlo penalmente responsable de los delitos de “tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil”.

Gatti fue condenado por 50 videos con imágenes de abuso sexual infantil que estaban descargados en su computadora personal y en otros dispositivos electrónicos secuestrados en su vivienda. Los videos fueron descargados y puestos a disposición de otros usuarios en la plataforma E-Mule.