Insólita protesta: un Therian irrumpió en plena sesión del Deliberante de Junín de los Andes

Un vecino se manifestó en contra del gasto político en la localidad. Fue cuando el intendente daba su informe de gestión a los concejales.

Un Therian irrumpió en plena sesión del Deliberante de Junín de los Andes

El intendente de Junín de los Andes , Luis Madueño, concurrió el pasado miércoles al Concejo Deliberante para dar cuenta de su informe anual de gestión . Pero el jefe comunal, los ediles y los vecinos que se encontraban presentes en el recinto de sesiones se llevaron una verdadera sorpresa por un hecho que no figuraba en el orden del día de la convocatoria .

Según informó el sitio Realidad Sanmartinense, durante el acto, el jefe comunal presentó el informe anual de gestión en formato revista, una modalidad inédita en el ámbito municipal. El documento compila las intervenciones en infraestructura, servicios y desarrollo social y se encuentra disponible en los canales oficiales desde diciembre.

Según se explicó, el objetivo fue dejar un registro institucional de las políticas implementadas y facilitar el acceso público a la información administrativa.

Entre los principales anuncios se destacó un plan de pavimentación de 100 cuadras, de las cuales 74 ya fueron licitadas y aguardan adjudicación. Además, se prevé la repavimentación de diez cuadras y el adoquinado de otras cuatro mediante la reactivación de la adoquinera municipal.

image El intendente Luis Madueño, con los concejales de Junín de los Andes, a quienes entregó una copia de su informe de gestión.

La sorpresa en el Concejo Deliberante

Pero fuera de todo guión, irrumpió en el recinto un vecino disfrazado de Therian para expresar su protesta por uno de los temas que más polvareda política levantó en Junín de los Andes: el gasto político.

El hombre exhibió un cartel en rechazo al “aumentazo” salarial dispuesto para la planta política.

El episodio se produjo en medio de la controversia por una ordenanza que había establecido incrementos para funcionarios y concejales, luego vetada por el Ejecutivo municipal.

El conflicto, recordó el sitio digital cordillerano, se había desatado en diciembre, cuando la suba del 80% generó fuertes cuestionamientos. En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa pidió públicamente revisar la medida durante un acto oficial: “Le pido por favor que revea esa ordenanza”, expresó entonces. Tras esa intervención, el intendente dejó sin efecto la norma.

image Concejales de Junín de los Andes.

En su discurso de apertura, Madueño defendió el rumbo de su gestión y afirmó: “Junín no puede volver atrás”, al referirse al orden administrativo y a los objetivos trazados para el nuevo año institucional.

En materia deportiva y comunitaria, anunció el proyecto de transformación de la Ciudad Deportiva, potenciando el trabajo junto a los clubes y fortaleciendo todas las disciplinas. Además, se avanzará en mejoras en el Estadio Municipal y en los espacios ubicados debajo del escenario.

En esa línea, mencionó la obra del skatepark, el recambio de garitas del transporte urbano —servicio que no se ha detenido ni un solo día por decisión de esta gestión— y la próxima apertura de la calle 25 de Mayo para conectarla con Salvador Asmar, ampliando la costanera, gracias al acompañamiento del Concejo y la institución Salesiana.