Un día en la Cascada Escondida: viaje al corazón de la precordillera neuquina

Un grupo de jóvenes de Zapala y Mariano Moreno se aventuraron a descubrir la belleza natural del salto de agua, un destino ubicado Primeros Pinos. La experiencia fue inolvidable.

En el corazón de la provincia del Neuquén, en el mítico paraje de Primeros Pinos , se esconde un secreto natural que siempre espera ser descubierto. La Cascada Escondida , un salto de agua cristalina que se precipita desde 25 metros de altura , rodeada de araucarias milenarias que parecen custodiar su belleza.

La naturaleza ha tejido un manto de misterio alrededor de esta cascada, que se alimenta de las aguas del arroyo Primeros Pinos, nacido en la precordillera neuquina. El agua, como una “cabellera de espuma”, se desborda por las rocas, creando un sonido que es música para los sentidos .

Un grupo de jóvenes de Zapala y Mariano Moreno tuvo la fortuna de visitar este rincón escondido el último domingo, y su experiencia fue nada menos que mágica. " La cascada es un imán para los sentidos ", comentó Daiana Tapia, una de las senderistas. "El sonido del agua, el olor a tierra húmeda, la vista de las araucarias. Es un lugar que te hace sentir vivo", agregó.

A pesar de la sequía que azota la región, la Cascada Escondida sigue siendo un espectáculo natural impresionante. El agua, aunque escasa, sigue fluyendo, como si fuera un “hilo de plata” que une la montaña con el valle.

cascada3

La Cascada Escondida es un destino ideal para aquellos que buscan escapar de la rutina y conectarse con la naturaleza. Ubicada a 50 kilómetros de Zapala, por la ruta provincial 13, es un lugar que vale la pena visitar.

Un relato de belleza y controversia

Daiana Tapia, la joven de Mariano Moreno, en contacto con LMNeuquén compartió su experiencia en Primeros Pinos, un destino natural ubicado en la denominada Región del Pehuén. Junto a un grupo de amigos de Zapala, decidieron visitar la Laguna La Atravesada y la Cascada Escondida, dos de los atractivos turísticos más emblemáticos de esta zona.

"Salimos a las seis de la mañana desde Zapala hacia el cerro La Atravesada, con el objetivo de hacer trekking y llegar a la laguna", relató Daiana. Sin embargo, debido al cansancio y el frío, decidieron no hacer cumbre y regresaron temprano, lo que les permitió visitar la Cascada Escondida.

Polémica “colaboración”

Al llegar al parador de Primeros Pinos, se encontraron con un pedido de colaboración para acceder a la cascada. "La señora del parador nos pidió una colaboración, justificando que ofrece servicios como baño, estacionamiento y un lugar para descansar", explicó la joven.

cascada4

Este pedido de colaboración, si bien es a voluntad viene generando algún tipo de controversia, ya que a la par en el cerro La Atravesada se había denunciado el cobro de entradas de hasta 10.000 pesos por persona. "La señora nos comentó que días anteriores había estado un patrullero y hubo un despliegue policial con respecto al cobro de entradas", añadió.

La joven destacó que es un tema que se está cuestionando en la región, ya que muchos consideran que no es justo cobrar por acceder a lugares naturales. "Es un tema que está en la agenda social y ha generado mucha repercusión en toda la región", afirmó Daiana.

Como punto aparte es bueno remarcar que la “controversia” sobre el cobro de entradas en lugares naturales es un tema que ha generado debate en la región. Muchos consideran que es un derecho acceder a estos lugares sin tener que pagar, mientras que otros argumentan que es necesario para mantener la infraestructura y los servicios. Como es el caso de un criancero que verana en las cercanías también fue apuntado como una de las personas que cobra la entrada al sitio, aduciendo como principal argumento que mantiene la limpieza juntando los residuos y cuida de que no se enciendan fuegos.

La experiencia en la cascada

Daiana Tapia, junto a un grupo de amigos, de su entorno cercano, integrado por Fernanda Marichelar, Cristian Pichihuinca, Daiana Zuñiga y Jonathan Rodríguez decidieron visitar el lugar y pasar el día en estas bellezas de Primeros Pinos, especialmente la Cascada Escondida.

cascada5

"El descenso hacia la cascada es de aproximadamente tres kilómetros, con una pendiente bastante pronunciada y piedras sueltas", relató. "Es apropiado ir con zapatillas cómodas y con buen agarre, ya que tiene su dificultad para poder bajarlo", agregó a modo de recomendación.

Al llegar al lugar, Daiana y compañía se sorprendieron por la falta de agua en el arroyo, lo que les impactó mucho. "La verdad que fue algo de lo que más me impresionó y es una tristeza enorme ver que en esta época del año no hay agua en esos lugares que son tan hermosos", admitió.

A pesar de la falta de agua, el lugar era muy lindo y había bastante gente haciendo actividades como escalar rocas. "La cascada es muy linda, aunque trae muy poca agua en esta época", describió la joven senderista.

cascada6

Daiana y su grupo pasaron la tarde en el lugar, almorzando, tomando mates y recorriendo el entorno. "Fue una linda experiencia, el agua estaba fría, pero muy lindo todo", subrayó.

La joven destacó a su vez que es un lugar muy agradable para pasar el día y que es altamente recomendable visitarlo por su belleza y cercanía. "Es un lugar muy lindo para salir de trekking y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor", dijo con entusiasmo.

Por otra parte, Daiana mencionó que en esa oportunidad había gente acampando en el lugar y que es posible hacerlo, pero que es importante tener en cuenta que el fuego está prohibido. "Hay que tener cuidado con eso, ya que no se puede hacer fuego en el lugar", recomendó.

Un destino para el turismo familiar

La joven de Mariano Moreno también se encargó de definir a la Cascada Escondida y su zona como un lugar ideal para el turismo familiar. "Es un lugar de muy fácil acceso al cual pueden ir todos, grandes, chicos, adultos también", mencionó.

image

Según Daiana, visitar la cascada es una excelente forma de desconectar y admirar la belleza natural de la Patagonia neuquina. "Sirve un montón para desconectar, para admirar, para compartir", dijo.

En este sentido fundamentó que "la verdad que esta experiencia con amigos fue maravillosa y reparadora", agregó.

Asimismo, remarcó la importancia de cuidar y preservar estos lugares naturales. "Vale la pena mencionar con orgullo que nuestra Patagonia merece ser cuidada por estos paisajes hermosos que nos ofrece", aseguró.

Por último, Daiana invitó a todos a visitar la Cascada Escondida y disfrutar de su belleza natural. "No hay que perderse de estos lugares, disfrutar y cuidarlos un montón", concluyó.