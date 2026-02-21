Desesperada búsqueda de un abuelo desaparecido en Neuquén

Tiene 81 años y fue visto por última vez el 19 de febrero.

La policía de la provincia de Neuquén emitió este sábado un pedido de ubicación y paradero para encontrar a un adulto mayor que se encuentra desaparecido desde hace varios días . La denuncia fue radicada en la comisaría 22 por un familiar.

Se trata de Octavio Meliqueo , de 81 años , quien se ausentó de su vivienda en la ciudad de Zapala y hasta el momento no regresó. Según la información difundida por las autoridades, fue visto por última vez el 19 de febrero , alrededor de las 20 horas, en un domicilio de la calle Antártida Argentina en el barrio 70 Viviendas .

Meliqueo es de nacionalidad argentina y mide aproximadamente 1,50 metros. Tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello corto canoso y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía camisa blanca, jeans azules y zapatillas blancas.

En la denuncia, la familia confirmó que el hombre poseía teléfono celular al momento de ausentarse.

busqueda octavio meliqueo nqn 3

Preocupación por su ausencia

La causa se investiga como presunta desaparición de persona y se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala, mientras que las actuaciones están a cargo de la Comisaría 22.

En redes sociales, familiares expresaron su preocupación y dieron a conocer que Meliqueo es apodado “Don Viky” por sus allegados. Además, indicaron que sería el padre de un vecino de la ciudad conocido como “Cubilla”.

Conmovidos, solicitaron la colaboración para ampliar la difusión del pedido. “Se agradece cualquier tipo de información”, expresaron.

Las autoridades pidieron a la comunidad que ante cualquier dato que pueda contribuir a su localización se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o con la Comisaría 22 al teléfono (02942) 421213.

busqueda octavio meliqueo nqn 2

Encontraron a un hombre de 71 años perdido en la zona rural

El pasado 22 de enero, una denuncia por la desaparición de un hombre en la localidad de Añelo activó los protocolos del personal policial de la Comisaría 10, que rápidamente montó un amplio operativo en toda la zona para dar con su paradero. Tras varias horas de búsqueda, el adulto mayor de 71 años fue encontrado en cercanías a Los Chihuidos, con signos de deshidratación y cansancio.

Ese día, alrededor de las 15:30, su hija alertó a las fuerzas de seguridad al manifestar que no tenía novedades de su padre. Según su relato, el mismo habría sido visto por última vez caminando por la Ruta Provincial N.° 1, con dirección hacia su casa.

Ante esto, los efectivos iniciaron las tareas de patrullaje preventivo en la zona de Los Chihuidos Norte, último lugar en el cual se registró con vida al hombre. Luego de varias horas de búsqueda, aproximadamente a las 19:00, cuando el sol comenzaba a caer, localizaron al adulto mayor desplazándose a pie en medio del campo, a unos 55 kilómetros de la Comisión de Fomento de Los Chihuidos.

rescate adulto mayor añelo 1 Gentileza: Policía de Neuquén

Al momento de ser hallado, el señor presentaba signos de cansancio y deshidratación debido a las altas temperaturas que se registraron durante el día.

De forma preventiva, los efectivos asistieron al hombre, constatando su estado de salud y resguardando su integridad física. Además, fue trasladado a su domicilio, ubicado en el puesto Aguada Las Coñuñas.