Sólo y desorientado encontraron a un hombre de 71 años perdido en la zona rural

El adulto mayor permaneció desaparecido durante varias horas. Tras un intenso operativo, finalizó la desesperada búsqueda en la zona de Añelo.

Una denuncia por la desaparición de un hombre en la localidad de Añelo activó los protocolos del personal policial de la Comisaría 10° que rápidamente montó un amplio operativo en toda la zona para dar con su paradero. Tras varias horas de búsqueda , el adulto mayor de 71 años fue encontrado en cercanías a Los Chihuidos , con signos de deshidratación y cansancio.

El hecho sucedió este jueves 22 de enero , cuando alrededor de las 15:30, su hija alertó a las fuerzas de seguridad al manifestar que no tenía novedades de su padre. Según su relato, el mismo habría sido visto por última vez caminando por la Ruta Provincial N°1, con dirección hacia su casa . Sin embargo, al no tener novedades, su familia realizó la denuncia por el miedo y desconocimiento de su estado de salud.

Ante esto, los efectivos iniciaron las tareas de patrullaje preventivo en la zona de Los Chihuidos Norte , último lugar en el cual se registró con vida al hombre. El despliegue incluyó recorridos por caminos rurales y scooters de difícil acceso.

Luego de varias horas de búsqueda, aproximadamente a las 19:00, cuando el sol comenzaba a caer, localizaron al adulto mayor desplazándose a pie en medio del campo, a unos 55 kilómetros de la Comisión de Fomento de Los Chihuidos.

rescate adulto mayor añelo 4 Gentileza: Policía de Neuquén

Agotado y deshidratado

El operativo de búsqueda tuvo un resultado exitoso. Al momento de ser hallado, el señor presentaba signos de cansancio y deshidratación debido a las altas temperaturas que se registraron durante el día.

De forma preventiva, los efectivos asistieron al hombre, constatando su estado de salud y resguardando su integridad física. Además, fue trasladado a su domicilio, ubicado en el puesto Aguada Las Coñuñas.

rescate adulto mayor añelo 2 Gentileza: Policía de Neuquén

La hermana del Huevo Acuña permaneció desaparecida durante dos días

El viernes 16 de enero, la familia del reconocido jugador de futbol Marcos “Huevo” Acuña radicó una denuncia por la desaparición de su hermana Fabiana Edith Muñoz. La mujer, de 42 años, padece de esquizofrenia y permaneció extraviada durante dos días en la localidad de Zapala.

Una vez recibida el alerta, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de intensos rastrillajes de búsqueda para dar con su paradero. Finalmente, el domingo 18 en horas de la madrugada, Muñoz fue hallada con vida en una zona de bardas.

Familia Acuña- Huevo Acuña- Walter- Fabiana- Sergio Dovio

"La policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada, al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3.25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención", detallaron. Para su búsqueda trabajó personal de distintas dependencias, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia del Neuquén.

Durante los días en que la mujer permaneció desaparecida, la comunidad de Zapala se vio conmocionada. Familiares de Fabiana apuntaron directamente contra los médicos psiquiatras que la atienden en el hospital local. “Y ahora dónde están los psiquiatras del hospital Zapala, qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, disparó en redes sociales otra hermana del jugador, Jessica Acuña.

Al parecer, Muñoz lleva varios meses lidiando con este trastorno de salud, sufriendo ella y, a la par, naturalmente, toda la familia.