Intentó defender a su hijo y fue apuñalado en la Fiesta del Asado: imputaron al agresor por tentativa de homicidio

La víctima, de 55 años, sufrió una lesión vascular y de colon y permanece internada. El acusado quedó detenido con prisión domiciliaria por 30 días.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra un hombre acusado de apuñalar a otro que intentó frenar una agresión contra su hijo, el último fin de semana en la ciudad de Zapala . El imputado quedó detenido con prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra durante una audiencia realizada el sábado por la noche. El imputado, identificado como K. F. M., fue acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 7 de marzo alrededor de las 3.15 de la madrugada en el predio ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos , donde se desarrollaba la Fiesta del Asado. En ese contexto, el acusado, junto a otro hombre, comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo del joven.

Ante esa situación, el hombre de 55 años intervino para intentar detener la agresión. Según la hipótesis de la fiscalía, fue en ese momento cuando el imputado extrajo una cuchilla de 27 centímetros de largo y apuñaló a la víctima en la zona del abdomen.

Durante la audiencia, Pizzipaulo explicó que el ataque fue realizado con intención homicida. Además, informó que la víctima sufrió una lesión vascular y de colon y que su estado de salud es inestable.

Personal policial que se encontraba en el predio intervino inmediatamente después del hecho, asistió al hombre herido y demoró al agresor en el lugar. El arma blanca utilizada en el ataque fue secuestrada como parte de la investigación.

Medidas cautelares

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión domiciliaria por el plazo de un mes. La fiscalía argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. También requirió que la Policía provincial realice rondines sorpresivos en el domicilio donde el acusado cumple la medida, debido a la falta de cupo en las unidades de detención de la zona.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos presentada por la fiscalía y dispuso un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Además, hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria por 30 días mientras se desarrollan las medidas de prueba.