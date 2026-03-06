Apuñaló a su inquilino tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos

Una mujer de 28 años fue detenida luego de atacar con un cuchillo a un jubilado de 68 que alquilaba una habitación en su casa. El hombre está en grave estado.

Una mujer de 28 años fue detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido bonaerense de La Plata, luego de apuñalar a un jubilado de 68 años que alquilaba una habitación en su vivienda. El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital y permanece internado en estado grave.

El hecho ocurrió durante la mañana en una casa ubicada sobre la calle 523, entre 18 y 19 . En el lugar vivía la mujer junto a sus dos hijos , una nena de 9 años y un nene de 7, y desde hacía pocos días le alquilaba una habitación al hombre.

Según indicaron fuentes policiales, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Al llegar, efectivos policiales encontraron al jubilado con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro.

Minutos después, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de urgencia al hospital zonal San Roque, donde quedó internado en estado grave.

La confesión de la mujer

Poco después del ataque, la mujer se presentó ante los efectivos policiales y reconoció que había sido la autora de la agresión. Según su declaración, atacó al inquilino luego de sorprenderlo masturbándose delante de sus dos hijos.

Tras su confesión, la Policía procedió a su aprehensión y secuestró el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa, y la mujer será indagada en las próximas horas en el marco de la investigación.

Brutal ataque de siete puñaladas a un luchador de kickboxing

Un violento episodio conmocionó a Mendoza cuando Ignacio Gabriel Acosta, un joven luchador de kickboxing , fue atacado a puñaladas a la salida de un gimnasio. El agresor le asestó siete heridas en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser operada de urgencia.

El violento episodio ocurrió este martes 24/02 por la noche en inmediaciones del Gimnasio ABC, ubicado en Pellegrini 150, en la localidad de Tunuyán.

Hasta el momento se logró determinar que Ignacio Gabriel Acosta, de 21 años, acababa de terminar su jornada de entrenamiento y se estaba retirando del lugar cuando fue abordado por un hombre que comenzó a apuñalarlo repentinamente. Luego del ataque, el agresor, que todavía no fue identificado, se retiró del lugar caminando.

Ataque luchador de kickboxing Ignacio Gabriel Acosta, el joven de 21 años que recibió siete puñaladas a la salida de un gimnasio.

El hecho fue reportado inicialmente por personal de Cuerpos Especiales, que patrullaba la zona y observó cómo un vehículo escapaba del lugar.

Los testigos de la agresión asistieron al joven herido, que rápidamente fue trasladado en un auto particular hasta el Hospital Scaravelli. Allí, los médicos de la guardia constataron que el deportista presentaba siete heridas en el pecho, la espalda y el brazo izquierdo.

Los profesionales especificaron que la víctima ingresó con un cuadro de neumotórax causado por una perforación pulmonar, por lo que decidieron operarlo de urgencia. Posteriormente, quedó internado en sala común y, actualmente, se encuentra estable.

ataque. ginmasio. Mendoza Ginmasio ABC de Mendoza, donde Ignacio Gabriel Acosta fue brutalmente agredido.

En el lugar trabajaron los peritos de la policía que detectaron manchas de sangre en la calle. Sumado a ello, intervino personal de Científica para recolectar las pruebas que puedan aportar datos para dar con el atacante.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia local, se desplegaron rastrillajes y patrullajes en las inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca, Sáenz Peña y zonas cercanas, en busca del presunto agresor.

Los medios locales precisaron que la policía logró determinar que se trata de un hombre joven que vestía un buzo el día de la agresión. De igual manera, se aclaró que todavía no se pudieron determinar las causas del violento episodio.

La Fiscalía de Tunuyán inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaraciones a testigos, según confirmaron autoridades judiciales.

Acosta, que se desempeña como luchador de kickboxing, es reconocido en el circuito deportivo del Valle de Uco y en diciembre se consagró campeón en la categoría Semi Pro hasta 64 kg, tras una pelea por el título disputada en la ciudad de Tupungato, representando al Team The Beast Fight Club de Tunuyán.