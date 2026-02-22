Mendoza: nuevo ataque en la puerta de un boliche dejó a un adolescente en estado crítico

El joven de 17 años fue atacado por una patota en San Rafael. Su madre aseguró que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa cuando ya estaba en el suelo.

Verano violento, una nueva pelea a la salida de un boliche en Medoza se suma a las ya ocurridas en Neuquén y Tucumán.

Un adolescente de 17 años fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en la ciudad de San Rafael, en Mendoza , y permanece internado en estado crítico. Según denunció su madre, que se encontraba en el lugar, el joven fue atacado por un grupo de personas y recibió un fuerte golpe en la cabeza con una baldosa cuando ya estaba tendido en el piso.

El ataque se produjo este sábado en la madrugada , a la salida de un boliche ubicado en la intersección de las avenidas Balloffet y Braña. De acuerdo con las primeras informaciones, la discusión comenzó dentro del local y luego se trasladó a la vía pública, donde la situación se agravó y terminó en una violenta pelea a golpes.

Según relató la madre del adolescente, dos personas atacaron brutalmente al joven mientras este estaba tendido en el suelo . La mujer aseguró que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza .

Boliche. Mendoza Boliche de San Rafael, Mendoza, donde fue agredido el adolescente.

A este dato se sumó un llamado al 911, donde un testigo alertó que en el ataque, participaron un grupo de hombres y mujeres. De acuerdo a lo que informó Los Andes, personal policial arribó al lugar luego del aviso, pero los involucrados ya se habían dispersado.

En ese momento, la madre del adolescente lo trasladó de urgencia en un auto particular al Hospital Schestakow. Según el diagnóstico, la víctima llegó al centro de salud con heridas cortantes en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo cual permanece internado.

Las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el joven como su madre habrían presentado un aparente estado de ebriedad cuando fueron asistidos.

La Justicia ya habría identificado a un hombre mayor de edad, como uno de los principales autores de la agresión. Sin embargo, la fiscalía dispuso la citación formal de la madre del adolescente, para que radique la denuncia correspondiente y poder avanzar con las detenciones e investigación.

Veronao violento: se repiten las peleas a las salidas de los boliches

La temporada de verano vuelve a quedar marcada por hechos de extrema violencia a la salida de boliches en distintos puntos del país. En Rincón de los Sauces, Neuquén, una brutal pelea entre adolescentes que quedó registrada en video generó alarma e indignación en redes sociales. Días antes, en Tafí del Valle, Tucumán, un joven de 19 años denunció haber sido atacado por un grupo de rugbiers tras salir de un local bailable. Los episodios, que se repiten con preocupante frecuencia, encendieron el debate sobre los controles, el consumo de alcohol y la seguridad en la noche.

El suceco de Rincón de los Sauces involucró un grupo de alrededor de 10 personas, quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según la información relevada, el enfrentamiento ocurrió a la salida de un conocido local bailable.

En tanto que, el episodio ocurrido en Tafí del Valle involucró a un grupo de rugbiers, quienes protagonizaron una salvaje golpiza a un joven de 19 años a la salida del boliche. Según el relato de la víctima y su familia, quienes realizaron la denuncia, un grupo de 20 personas lo atacaron.