Batalla campal en Rincón de los Sauces: adolescentes se pelearon a la salida del boliche

Un grupo de alrededor de 10 personas protagonizó el violento enfrentamiento. Las imágenes reavivaron la preocupación e indignación de la gente.

Un nuevo caso de violencia entre jóvenes encendió las alarmas en la localidad de Rincón de los Sauces . Las imágenes sobre una brutal pelea entre adolescentes se viralizaron en los últimos días y generaron preocupación e indignación, ya que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos.

La batalla, que involucró un grupo de alrededor de 10 personas , quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según la información relevada, el enfrentamiento ocurrió este fin de semana en horas de la madrugada a la salida de un conocido local bailable .

Las imágenes, que habrían sido publicadas por los mismos protagonistas, provocaron la preocupación de los vecinos y padres que están cansados de este tipo de hechos en plena vía pública. Muchos de los casos, suelen involucrar a menores de edad, por lo que solicitan la rápida intervención ante las situaciones violencias.

batalla campal en rincon

Brutal paliza en el “after” de una fiesta

El reciente caso se suma a una larga lista de situaciones violentas ocurridas en la localidad. En octubre del año pasado, un video viralizado en las redes sociales mostró como un típico “after” luego de una fiesta en Rincón de los Sauces terminó con una brutal golpiza.

Las imágenes reflejan como al menos dos chicas agreden salvajemente a otra mientras está reducida en el piso. La escena es arengada y filmada por el hermano de una de las agresoras. El hecho causó gran conmoción en la localidad, y en señal de repudio, los agresores fueron escrachados.

"No toman conciencia de lo que pueden ocasionar. Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado. Doy gracias a Dios que fue a 2 centímetros por debajo de la sien" expresó Suyai Ramos, tras los golpes que recibió su hija Camila, de 19 años.

Rincón de los Sauces preocupan las peleas de adolescentes a la salida del boliche

Ramos remarcó que no se trató de una pelea ni de un enfrentamiento previo. "No fue una riña. Ella no estaba peleando. No tenía problemas con las chicas que le pegaron. En realidad, le querían pegar a otra flaquita, y mi hija se metió para xdecirles que no lo hicieran. Ahí se le fueron encima de ella como leonas", expresó con indignación.

Salvaje pelea a la salida de un boliche

En octubre pasado, mismo mes que ocurrió la paliza a Camila, la ciudad tuvo un episodio de violencia extrema cuando se difundió un video en el que se observa a un joven tendido en el suelo mientras es atacado brutalmente por al menos diez personas. En las imágenes, que circularon rápidamente por redes sociales, puede verse cómo la víctima recibe patadas y piñas durante más de dos minutos sin que nadie intervenga para detener a los agresores.

brutal paliza rincón de los sauces

En aquella ocasión, el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, aseguró que la unidad no tenía registros oficiales de ese hecho. “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo. No sé si ese material del video difundido corresponde a este fin de semana o a otra fecha”, explicó en diálogo con LU5.

La sumatoria de casos, que se repiten cada fin de semana en la localidad, despertó la preocupación de familias y vecinos que solicitan a las autoridades correspondientes que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de hechos de alta gravedad sigan ocurriendo en la comarca petrolera.