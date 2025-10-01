Violencia extrema en Rincón de los Sauces: brutal pelea a la salida de un boliche

Un video muestra a un joven golpeado por un grupo sin ningún tipo de reparos, en lo que podría haber terminado como una tragedia.

La localidad de Rincón de los Sauces quedó en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en el que se observa a un joven tendido en el suelo mientras es atacado brutalmente por al menos diez personas . En las imágenes, que se extendieron rápidamente por redes sociales, puede verse cómo la víctima recibe patadas y piñas durante más de dos minutos sin que nadie intervenga para detener a los agresores.

Respecto a esta situación, el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, aseguró que la unidad no tiene registros oficiales de ese hecho. “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento . El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo. No sé si ese material del video difundido corresponde a este fin de semana o a otra fecha”, explicó en diálogo con LU5 .

El funcionario policial remarcó que la Fiscalía tampoco intervino en ese caso por falta de denuncias. “Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden filmaciones y pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de lo que usted me menciona”, sostuvo en relación al joven golpeado.

Graves incidentes en Rincón de los Sauces una pelea en la calle dejó a una joven herida

Valenzuela reconoció que, muchas veces, la ausencia de denuncias frena la posibilidad de iniciar investigaciones. “Por ahí no hicieron la denuncia y ese puede ser el motivo. Si la Fiscalía hubiese tomado conocimiento, ya nos hubieran dado directivas para actuar”, afirmó.

Una pelea entre dos mujeres jóvenes derivó en medidas judiciales

En paralelo a la polémica por el video, la Policía sí intervino en otro incidente registrado la madrugada del domingo en inmediaciones del boliche VIP, ubicado en calle Buenos Aires. Allí, dos adolescentes protagonizaron una violenta gresca que terminó con una joven de 18 años herida en el rostro y con sus lentes dañados por un golpe de puño.

La víctima realizó la denuncia formal horas más tarde, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de delitos juveniles, dado que la agresora resultó ser menor de edad. “Se dispusieron medidas cautelares que fueron notificadas a sus padres en la unidad policial”, indicó Valenzuela.

Boliche VIP Rincón de los Sauces

Disturbios frecuentes en la zona

El jefe policial advirtió que este tipo de situaciones se repiten en Rincón debido a la cercanía de los dos principales locales bailables. “Mucha gente sale de uno e intenta ingresar al otro y, sumado al consumo de alcohol, se generan disturbios. Por eso es frecuente que recibamos llamados de emergencia”, explicó.

Aunque los boliches cuentan con seguridad privada, la Policía mantiene patrullajes constantes en la zona por tratarse de un sector donde además pasa la ruta, lo que obliga a reforzar los controles de tránsito. Según Valenzuela, la fuerza trabaja en coordinación con la Municipalidad y el área de Tránsito para reforzar los operativos de fin de semana.

Finalmente, el comisario reconoció que la crudeza de las imágenes difundidas en redes llama la atención. “Es un tipo de violencia poco común. Lo más grave es que, en lugar de separar, muchos terminan alentando la pelea. Ese es un problema adicional que tenemos cada vez que se generan estos disturbios”, subrayó.