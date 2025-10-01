Golpeó dos veces a un adolescente en un cumpleaños de 15 y terminó imputado

Se trata de un hombre de 40 años que lo esperó en el baño de un salón de eventos en el barrio Confluencia.

Un hombre golpeó dos veces a un adolescente de 14 años durante un cumpleaños de 15 en un salón de eventos y este miércoles quedó imputado por lesiones leves. Así se determinó en la audiencia de formulación de cargos que tuvo lugar esta mañana en la Ciudad Judicial, pasados cinco meses del hecho de violencia.

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la asistente letrada Carolina Gutiérrez acusó a un varón por pegarle a un adolescente en un cumpleaños de 15, realizado en un salón de eventos del barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén.

Según la acusación, se trata de los hechos que se desarrollaron durante la madrugada del 13 de abril pasado, cuando el imputado C.N.P.L de 40 años, golpeó a la víctima de 14 años en dos ocasiones.

Cómo sucedieron los hechos

Detalló que en ambos casos fue en inmediaciones del baño a donde concurrió la víctima. Explicó que la primera vez lo atacó aproximadamente a las 2.00 de la madrugada cuando el adolescente estaba junto a un grupo de amigos, en el sector del baño. “Tras una breve conversación sobre deportes, C.N.P.L tomó del cuello a la víctima y la empujó contra un espejo, ocasionándole un golpe en la cabeza”, describió la letrada.

En tanto que la segunda vez fue entre las 5.30 y las 6.30, tras encontrase ocasionalmente nuevamente en el baño. El adolescente salió del baño con ayuda de su grupo de amigos y fue a contarle lo ocurrido a la madre de la cumpleañera. Mientras el adolescente conversaba con la mujer, C.N.L.P se acercó y sin mediar palabras lo golpeó con el puño en el rostro a la altura del pómulo izquierdo.

Imputado por lesiones

El delito que, la asistente letrada, Carolina Gutiérrez le atribuyó al imputado es por lesiones leves -dos hechos- en concurso real y en carácter de autor (artículos 89, 45 y 55 del Código Penal).

carolina gutierrez asistente letrada.jpg

El abogado particular, que intervino como querellante en representación de la víctima y su familia, adhirió a la formulación de cargos presentada por asistente letrada. Además, requirió que se le imponga al acusado la restricción de acercamiento y la prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio con la víctima, su grupo familiar y sus amigos por cuatro meses.

El juez de garantías que estuvo a cargo de la audiencia, Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos solicitada por las partes acusadoras. Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido de la querella y fijó las medias cautelares.