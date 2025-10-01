Video: comerciantes cordilleranos escrachan a un mechero que roba en locales de ropa

Se trata de un hombre de mediana edad que fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad de los comercios afectados.

Comerciantes de San Martín de los Andes arden de furia tras descubrir a un mechero que viene robando ropa de sus locales. El hombre habría robado en al menos dos de ellos en 48 horas y los damnificados ya se unen para escracharlo y advertir al resto. Las imágenes de su maniobra.

Según reportó el portal Realidad Sanmartinense, los hechos ocurrieron entre el lunes y el martes de esta semana y fueron dados a conocer por distintos comerciantes de la localidad cordillerana.

El primer robo pudo ser consumado y se registró el lunes, cuando el mechero -un hombre de mediana edad en apariencia- entró a un comercio de venta de ropa ubicado en Avenida San Martín 973 y de allí logró sustraer al menos un buzo. Su accionar pasó desapercibido hasta más tarde, de manera que ya era muy tarde para detener al delincuente, que posó como un cliente más, admirando la ropa e incluso llegando a probarse prendas, pero aprovechando la distracción de algún empleado para cumplir su cometido.

Mechero San Martín de los Andes

Sin embargo, la suerte le jugó en contra el día martes. Primero, ingresó a una sucursal de la marca Rip Curl alrededor del mediodía. Allí, según indicaron los propios comerciantes, utilizó una astuta estrategia que terminó por confundir a los presentes: se llevó dos prendas al probador pero al salir, solo retornó una, lo que quedó en evidencia en uno de los videos.

El buzo faltante se lo habría colocado debajo de otra prenda con la que llegó al local, para esconderlo de los empleados. Además, le habría quitado la alarma y descartado dentro del comercio, de manera que al salir, no se activó la chicharra y pudo huir con la nueva prenda sin abonar.

Todo esto quedó confirmado más tarde, cuando se revisaron las filmaciones de esos momentos.

Delatado

Aunque hasta allí todo parecía salir a su favor, el mechero cayó presa de su propia ambición y quiso echar a prueba su destreza en otro comercio más, pero para entonces, la empleada de Rip Curl ya lo había descubierto. Por eso, al verlo ingresar justo en un local de la vereda de enfrente, no dudó en dirigirse allí y alertar sobre las verdaderas intenciones del supuesto cliente.

La mujer increpó al sindicado ladrón frente a la empleada del otro local, pero el sospechoso negó todo y salió rápidamente del comercio antes de ser retenido.

Mechero San Martín de los Andes

Los comerciantes de la zona indicaron que no sería la primera vez que el hombre intenta este tipo de maniobras. “En julio ya había intentado hacer algo parecido, pero lo seguí por todo el local y no pudo. Esta vez le pude advertir al local de enfrente”, relató una de las comerciantes afectadas al medio sanmartinense.

De acuerdo con las denuncias, el monto total de lo robado rondaría los 200 mil pesos. La Policía analiza los registros fílmicos de los locales para identificar al autor y atribuirle los hechos.

“Queremos que se le vea bien la cara a este desgraciado”, expresó una de las vendedoras damnificadas.