Tremendo accidente en San Martín de los Andes: perdió el control en una curva y cayó por un barranco

La víctima es un vecino de la localidad, que ahora permanece hospitalizado. Los Bomberos fueron clave en el rescate.

Un vecino de San Martín de los Andes sufrió un grave accidente en las últimas horas y se salvó de milagro. Tras salirse de una curva con su auto, cayó más de 100 metros por un barranco y fue rescatado.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el accidente tuvo lugar este jueves por la madrugada, pasada la 1. Su protagonista fue un hombre que iba al volante de su Volkswagen Golf en dirección al barrio Covisal y, por motivos que se investigan, habría perdido el control en la última curva antes de ingresar al barrio.

Producto de la mala maniobra, el conductor desbarrancó y cayó aproximadamente 120 metros, quedando en medio de la vegetación.

Afortunadamente, otro automovilista presenció el hecho y rápidamente alertó al Cuartel 2, del barrio El Arenal, quienes salieron de inmediato al rescate del conductor accidentado.

Tras un intenso trabajo de rescate, los bomberos lograron asistir al único ocupante del vehículo, que permanecía consciente y con heridas de distinta consideración. Posteriormente, fue atendido por personal del SIEN y trasladado para su evaluación médica al hospital local. Por el momento, se supo que permanece en observación.

Finalizado el rescate, se procedió a estabilizar y retirar el auto, que había quedado en una posición compleja y muy próximo al camino, lo cual era muy peligroso para la gente y demás vehículos que circulan por el camino. El rodado sufrió importantes daños a su carrocería y quedó inutilizable.

En el operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Policía de Tránsito y del SIEN.

accidente barranco sma (3)

Una mujer volcó en el acceso norte a Bajada del Agrio

Días atrás, un incidente vial se registró en la Ruta provincial 14, a unos 500 metros de la intersección con la ruta nacional 40, en el acceso norte hacia la localidad de Bajada del Agrio. Una señora de unos 50 años que conducía una camioneta de menor porte (marca Fiat) sufrió un vuelco y, aunque el vehículo sufrió daños significativos, la conductora afortunadamente resultó ilesa.

El vuelco del rodado se produjo el último sábado aproximadamente a las 11.30. Un conductor que se detuvo a ayudar relató que la señora estaba consciente y podía hablar, y que no parecía tener golpes visibles. Según el relato de la conductora, quien habría salido por sus propios medios del habitáculo, se encontraba sentada a un costado de la camioneta (la cual quedó depositada sobre sus cuatro ruedas en un barranco), manifestando que se había comunicado con un familiar. La señora, quien dijo venir de Chos Malal, afirmó que había avisado a su marido que se encontraba en Neuquén.

Accidente en Ruta 14

El automovilista que se detuvo a auxiliar a la mujer después del accidente, pudo georreferenciar el lugar para avisar a las autoridades de manera precisa. La comunicación fue con el intendente de la localidad, Ricardo Esparza.

Gracias a esta acción, los servicios de emergencia de la Comisaría 36 y del hospital “Doraliza Sáez” pudieron llegar rápidamente al lugar del incidente para brindar la atención médica necesaria de manera oportuna a la víctima, en tanto los agentes policiales comenzaron con las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Cabe indicar que la zona donde ocurrió el accidente es conocida por su gran pendiente, sus curvas y ripio suelto, lo que aumenta notablemente el riesgo de accidentes. Y se presume que dio varios tumbos porque la camioneta presentaba el parabrisas roto.