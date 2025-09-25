Se entregó la conductora que chocó a motociclista y huyó: no tenía licencia y quedó presa

Se trata del accidente ocurrido en Belgrano y Asmar, el lunes por la tarde en el oeste neuquino. La conductora fue acusada.

La fiscalía acusó a la automovilista sin licencia que protagonizó el accidente en Neuquén

Luego de horas de desesperación y búsqueda de un automovilista que chocó a un joven y su pareja cuando iban en moto el lunes, la fiscalía llegó a una acusación. Una conductora se presentó voluntariamente y quedó en prisión domiciliaria por el hecho ocurrido en Neuquén .

Cabe recordar que el caso que conmocionó en la capital neuquina tuvo lugar el lunes por la tarde, cuando un trabajador y su pareja se trasladaban en moto para comprar pañales a su bebé y fueron embestidos por un conductor misterioso que siguió su camino sin brindarles asistencia.

Finalmente, el automovilista que se buscaba resultó ser una mujer, quien se presentó en la Dirección de Tránsito de la Policía el día martes y fue llevada a una audiencia de formulación de cargos el miércoles.

La acusación la realizó la fiscal del caso Guadalupe Inaudi junto a la asistente letrada Agustina Jarry, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidieron que la acusada permanezca detenida con prisión domiciliaria.

guadalupe inaudi y jarry

De acuerdo a la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía, el hecho fue cometido el lunes pasado a las 18:30, en la intersección de las calles Belgrano y Asmar. La acusada circulaba en un auto Volkswagen Golf por Belgrano y en dirección este. Lo hizo sin tener una licencia que la habilite a conducir.

Al llegar a la esquina de Asmar, giró hacia la derecha sin poner la luz de giro y sin verificar previamente que la calle estuviera libre para la maniobra. Al hacerlo, embistió una moto Honda XR 150 conducida por un joven trabajador de 24 años, quien estaba acompañando por una mujer que es su pareja, de 21.

Cómo están las víctimas

Como consecuencia, la moto impactó contra un auto estacionado. Ambas víctimas cayeron al pavimento, la moto se incendió y el fuego alcanzó al conductor. Un comerciante de la zona, al ver la situación, extinguió el fuego con un matafuegos que tenía en su local.

Tras el impactó, la acusada, identificada como "B.M.D.S.J", escapó del lugar sin asistir a las víctimas.

La Policía provincial accedió a videos del hecho, con el cual pudieron iniciar una búsqueda. Además, una de las filmaciones clave comenzó a ser difundida por la familia de las víctimas y fue compartido también por LMNeuquén.

Buscan a un automovilista que chocó

En medio de toda esa movida, la propia conductora terminó presentándose en la División Tránsito de la fuerza al día siguiente del hecho.

En tanto, el conductor de la moto y su acompañante fueron trasladados hacia el Hospital Castro Rendón, donde se los atendió y se constataron sus lesiones. De acuerdo al informe médico que recibió la fiscal del caso, el joven que manejaba la moto sufrió un trauma cráneofacial sin lesiones intracerebrales, fracturas y quemaduras en distintas partes del cuerpo, y permanece internado en el hospital.

En el caso de su pareja, sufrió un corte en una pierna que requirió 16 puntos de sutura y a las pocas horas del hecho, fue dada de alta.

Por todo esto, el delito que las representes del MPF atribuyeron a "B.M.D.S.J" es lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente y por haberse dado a la fuga sin dar asistencia a las víctimas, en carácter de autora.

Por último y como medida de coerción, se requirió que la mujer permanezca detenida con prisión domiciliaria, por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación. La fiscal del caso solicitó esta modalidad porque la imputada está embarazada.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y el pedido de medida cautelar.