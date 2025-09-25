Indignante video con burlas de los motoqueros: una vecina le pidió silencio y él le aceleró la moto en la cara

Los vecinos están hartos de los ruidos que no los dejan dormir. La Municipalidad secuestró 32 motos, pero los jóvenes regresan a hacer maniobras en el parque lineal.

Otra noche sin dormir en Unión de Mayo desencadenó un episodio de tensión y enfrentamientos en el Parque Lineal, donde los vecinos, hartos de los disturbios, decidieron encarar a los motoqueros, y recibieron a cambio burlas y amenazas. El conflicto escaló a tal punto que, según el presidente de la sociedad vecinal, de no haber sido por un operativo policial y de tránsito programado para esa misma hora, la situación podría haber terminado en una batalla campal.

El incidente, que quedó registrado en varios videos, muestra la impunidad con la que actúan estos jóvenes. Gustavo Ancafil, presidente de la vecinal, relató que fue alertado por los vecinos mientras celebraba el cumpleaños de su madre. Al llegar al lugar, se encontró con unas 30 motos realizando maniobras como "willy" y generando un estruendo insoportable con sus escapes libres .

La situación se agravó cuando los residentes se acercaron para pedirles que se detuvieran. "Quisieron pegarle a los vecinos", aseguró Ancafil y describió una escena de alta tensión. El grupo de jóvenes, que se identifica en redes sociales como "Oeste Stunt", no solo desoyó las peticiones, sino que celebró el caos. "Ellos festejan todo este tema", comentó Ancafil en una entrevista radial, refiriéndose a las publicaciones que los propios motociclistas suben a sus perfiles de Instagram, donde cuentan con cientos de seguidores.

"Aceleraban las motos delante de todos"

El momento de máxima tensión se produjo cuando los vecinos intentaron dialogar con los jóvenes. Lejos de mostrar arrepentimiento, los motociclistas respondieron con provocaciones directas. "Los vecinos hablaban con ellos y ellos aceleraban las motos delante de todos los vecinos", detalló Ancafil, quien compartió videos del episodio.

Unión de Mayo: un joven fue demorado tras acelerar su moto en la cara de una vecina en tono de burla

En las imágenes se observa cómo, en un acto de desprecio, los jóvenes revolucionan los motores directamente en la cara de quienes les pedían calma. También las jóvenes que acompañaban al grupo o que conducían sus propias motos también participaron activamente en la confrontación, gritando e incitando a los vecinos varones. Ancafil incluso reconoció a una de las chicas de un incidente anterior, lamentando haberla defendido en esa ocasión al pensar que no estaba involucrada.

El enfrentamiento verbal y las amenazas estuvieron al borde de convertirse en violencia física. "Si no llega la policía, Majo, y tránsito, se arma piña", sentenció el vecinalista, subrayando la gravedad del momento. El operativo de control estaba previsto para las 21:30, y los disturbios ocurrieron apenas unos minutos antes. Según los vecinos, fueron unos 20 minutos de caos absoluto en los que los teléfonos no pararon de sonar con alertas y videos de lo que estaba sucediendo.

motoqueros union de mayo2

El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, respaldó la postura de los residentes, afirmando que el municipio no permitirá que estas prácticas continúen y que se mantendrá firme en la aplicación de las normativas de tránsito y el código contravencional.

La burla que "casi roza el delito"

Uno de los videos que más indignación generó captura el momento exacto en que un joven se burla de una vecina. En la secuencia se ve cómo, tras un breve intercambio de palabras, el motociclista acelera su moto en la cara de la mujer, golpea el asiento en un gesto desafiante y la mira con sorna. Esta acción fue calificada por el subsecretario Francisco Baggio como una "burla tremenda" y un acto de "provocación" que, a su juicio, "casi roza el delito" por el nivel de indignación que generó.

El marido de la vecina afectada se acercó a Ancafil esa misma noche, "ofuscado", y le confesó que soportan esa situación "todos los días". Este joven, que se mostró particularmente provocador, fue finalmente demorado por la policía durante el operativo que se llevó a cabo minutos después. Su actitud es un reflejo del problema más amplio que enfrentan las autoridades y los vecinos: la falta de respeto y la sensación de impunidad de estos grupos.

Motoqueros vs vecinos de Union de Mayo

Tanto Baggio como Ancafil hicieron un llamado a los familiares de los jóvenes —padres, tíos y abuelos— para que intervengan y les hagan entender que su comportamiento está mal. Sin embargo, Ancafil señaló que a menudo son los propios padres quienes defienden a sus hijos, llegando a acusar a la policía de maltrato.

Ante la recurrencia de estos hechos, el presidente vecinal anunció que solicitará una audiencia con el jefe de la policía y el intendente para tratar el tema como una "situación de estado" y coordinar operativos más efectivos en toda la ciudad. "No nos vamos a cansar de hacer operativos y de retener estas motos", aseguró por su parte Baggio, prometiendo firmeza para devolver la tranquilidad a los barrios.