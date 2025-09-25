Bronca por el mal uso de las bicis eléctricas en Neuquén: "No es para hacer deportes extremos"

Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que en este caso no se trató de situaciones de vandalismo, como sí fue días atrás.

La Municipalidad de Neuquén reportó sobre casos de mala utilización de las bicicletas eléctricas Si Bici. Este mal uso derivó en averías que deberán ser reparadas. Aclararon que no se trató de casos de vandalismo.

La Coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, afirmó en diálogo con LU5 que se trató de dos casos puntuales de mal uso de las bicicletas: "No tuvo que ver en este caso en particular con hechos de vandalismo a las estaciones, sino con el retiro de la bicicleta de forma habitual y después una mala utilización al hacer los recorridos".

La funcionaria detalló que hubo dos casos puntuales de mal uso. En el primero, una persona dejó anclada una bicicleta en una de las estaciones; y el otro fue un usuario que llevó una a los senderos del Balcón del Valle. "Es una bicicleta urbana y que no es para hacer deportes extremos. Algunos la han utilizado porque tiene una contextura distinta por el cuadro, el motor y demás, pero no sirve para eso la bicicleta", afirmó Rueda Cáceres.

Contó que los usuarios que "incurrieron en estas situaciones" fueron penalizados "a través de las vías administrativas correspondientes".

Relató que, afortunadamente, las bicicletas no requirieron ningún arreglo complejo. "Tiene que ver tal vez con pinchaduras de cubierta o con romper el canasto y particularmente la que se vio en fotos tiene que ver con se desoldó una parte del cuadro".

Respecto a cómo se tramitan los arreglos, la funcionaria dijo que la Municipalidad de Neuquén tiene contratada una empresa "que le hace el mantenimiento a estas bicicletas porque, justamente, estas cosas pasan, las pinchaduras o cuestiones con el manubrio". Explicó que a la empresa contratada se le paga por mes un canon y comprende todas estas cosas. "Igual todavía, en algunas cuestiones, las bicicletas están en garantía, así que algunas cosas se reparan a través de la empresa que las vendió", agregó.

Días atrás, las bicicletas fueron vandalizadas

El jueves pasado se difundió que las bicicletas estaban deshabilitadas a pocos días de su inauguración. Esto se debió a varias situaciones de vandalismo. En ese entonces, Rueda Cáceres expresó: "estamos reforzando todo lo que es el sistema mecánico de las bicicletas. Tiene que ver con los anclajes y el piñón de anclaje que está en la bicicleta, producto de algunas situaciones de vandalismo que tuvimos la segunda semana de inauguración".

Agregó que, producto de estos hechos, el sistema quedó deshabilitado con el fin de hacer esos ajustes y refacciones. "Para eso era necesario retirar todas las bicicletas del sistema". Este lunes, el servicio volvió a la normalidad.

Además, Rueda Cáceres contó que hubo "cuatro o cinco hechos de sustracción de bicicletas que por el sistema GPS las pudimos recuperar". El municipio puede rastrear dónde están las bicicletas con el fin de seguirlas en estos casos. El modelo es similar al implementado desde hace más de una década en Buenos Aires. También se ha llevado a cabo en ocasiones en Neuquén. Sin embargo, la falta de estaciones hacía limitado el sistema.

Actualmente, todavía circulan algunas de las bicicletas antiguas que aun funcionan. Estas se distinguen por su color verde, mientras que las nuevas son rojas. "Las verdes todavía están, van a convivir un tiempo", afirmó la Coordinadora municipal.